Как росла стоимость золота за 20 лет (инфографика) — Finance.ua

Как росла стоимость золота за 20 лет (инфографика) Сегодня 20:03 — Банковские металлы

Как росла стоимость золота за 20 лет (инфографика)

Золото снова напоминает, почему его считают одним из самых надежных активов. За первое полугодие 2025 года металл показал доходность в 27%. По итогам предыдущего года этот показатель достиг 27,2%, что является одним из самых высоких значений за последние 20 лет.

Рассказываем, как менялась цена на драгоценный металл за последние 20 лет.

За последние два десятилетия золото не раз демонстрировало рекордные взлеты, например в 2007-м, когда выросло на 31%, или в 2010-м — почти на 30%. Но были и периоды падений, например в 2013 году, когда оно подешевело на 28%. Несмотря на такие колебания, общая тенденция оставалась положительной: после каждого спада цены постепенно восстанавливались и росли.

Так произошло и в 20-е годы: после нескольких лет слабой динамики — снижение в 2021-м на 3,6%, почти нулевого результата в 2022-м (-0,4%) и умеренного роста в 2023-м (+13,2%) — золото снова демонстрирует стремительный рост.

После финансового кризиса 2008-го, когда золото выросло всего на 5,6%, в 2009—2011 годах оно стабильно наращивало прибыльность: на 24,6% в 2009 году, 29,6% - в 2010-м и 10,1% - в 2011-м. Это подтверждает тренд, при котором периоды глобальной экономической нестабильности или рецессии часто сопровождаются ростом стоимости золота.

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В то же время в 2013—2015 годах наблюдалось длительное падение: на 28% в 2013 году, 1,8% - в 2014-м и 10,4% - в 2015-м. После этого рынок возобновился — с 2016 по 2020 год доходность желтого металла росла, включая пиковый результат (+25,1%) в 2020-м. Исключение — 2018 год (-1,6%).

В общем, динамика свидетельствует, что золото обладает высокой чувствительностью к глобальным кризисам, но в то же время демонстрирует способность к быстрому восстановлению. Нынешний рост в 2024—2025 годах происходит на фоне геополитической турбулентности и является одним из самых выразительных примеров этого цикла.

Слово і Діло По материалам:

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