В Индии открыли крупные месторождения золота — Finance.ua

В Индии открыли крупные месторождения золота Сегодня 18:45 — Банковские металлы

В Индии открыли крупные месторождения золота

В индийском штате Одиша открыли обширные месторождения золота.

Об этом сообщило издание Times Now со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности Бибхути Бхушана Джена.

Значительные запасы золота были обнаружены в округах Сундаргарх, Набарангпур, Ангул и Корапут. Первоначальные исследования также указывают на наличие золотых месторождений в Малкангире, Самбалпуре и Баудхе. Эти открытия ставят Одишу в ключевые регионы Индии, богатые золотом.

Разведка золота также ведется на участках Гопур-Газипур, Манкадчуан, Салейкана и Димиримунда в районе Кеонджхар.

Одиша готовится выставить на аукцион свой первый золотодобывающий блок в Деогарсе.

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