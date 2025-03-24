В Индии открыли крупные месторождения золота — Finance.ua

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В Индии открыли крупные месторождения золота

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В Индии открыли крупные месторождения золота
В Индии открыли крупные месторождения золота
В индийском штате Одиша открыли обширные месторождения золота.
Об этом сообщило издание Times Now со ссылкой на министра горнодобывающей промышленности Бибхути Бхушана Джена.
Значительные запасы золота были обнаружены в округах Сундаргарх, Набарангпур, Ангул и Корапут. Первоначальные исследования также указывают на наличие золотых месторождений в Малкангире, Самбалпуре и Баудхе. Эти открытия ставят Одишу в ключевые регионы Индии, богатые золотом.

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Разведка золота также ведется на участках Гопур-Газипур, Манкадчуан, Салейкана и Димиримунда в районе Кеонджхар.
Одиша готовится выставить на аукцион свой первый золотодобывающий блок в Деогарсе.
По материалам:
Корреспондент.net
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