Мировой спрос на золото за год вырос на 3% из-за увеличения инвестиций в металл — Finance.ua

Мировой спрос на золото за год вырос на 3% из-за увеличения инвестиций в металл Сегодня 21:30 — Банковские металлы

Мировой спрос на золото за год вырос на 3% из-за увеличения инвестиций в металл

Всемирный совет по золоту (WGC) заявил, что мировой спрос на золото, включая внебиржевую торговлю, по сравнению со вторым кварталом прошлого года вырос на 3% и составил 1 248,8 метрических тонн.

Об этом сообщает Reuters.

При этом инвестиции в драгоценный металл «взлетели» на 75%.

Отмечается, что спотовые цены на золото выросли на 26% с начала года после достижения рекордных 3,5 тыс. долл. за унцию в апреле, в то время как неопределенная мировая торговая политика и геополитическая турбулентность способствовали вливанию средств в безопасные активы.

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По данным WGC, спрос на золотые слитки вырос на 21% во втором квартале, компенсируя непрерывное падение спроса на золотые монеты.

Кроме того, мировой спрос на золотые ювелирные изделия, основная категория спроса среди физлиц, упал на 14% до 341 тонны, что является самым низким уровнем с третьего квартала 2020 года.

«Значительная часть этого спада пришлась на Китай и Индию, чья совокупная доля рынка упала ниже 50%, в третий раз за последние пять лет», — добавили в совете.

Центральные банки, еще один важный источник спроса на золото, сократили свои закупки драгоценного металла на 21% до 166,5 тонны во втором квартале.

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Укрінформ По материалам:

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