Цены на золото снова выросли — Finance.ua

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Цены на золото снова выросли

Банковские металлы
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Цены на золото снова выросли
Цены на золото снова выросли
Цены на золото выросли в понедельник, 5 мая, накануне следующего решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке, которое будет объявлено позже на этой неделе. Об этом пишет Business Insider.
По состоянию на утро цена на металл подскочила до 3 299 долларов за тройскую унцию после падения на 3% на прошлой неделе.
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В этом году золото достигло нескольких рекордных максимумов. В прошлом месяце оно впервые преодолело отметку в 3500 долларов, тогда как в марте впервые преодолело отметку в 3000 долларов.
Это произошло на фоне опасений по поводу экономического спада, тарифной неопределенности и закупок валюты центральным банком, что привело к росту спроса.
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Ожидается, что центральный банк не будет менять процентные ставки на следующем заседании.
В понедельник Deutsche Bank заявил, что его американские экономисты «ожидают, что ФРС сохранит ставки стабильными». Также аналитики Deutsche Bank прогнозируют следующее снижение ставки в декабре.
По материалам:
УНІАН
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