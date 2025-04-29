Золото дешевеет: смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами — Finance.ua

Золото дешевеет: смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами Сегодня 12:33 — Банковские металлы

Золото дешевеет: смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами

Цены на золото упали во вторник, на фоне того как смягчение торговой напряженности между США и их торговыми партнерами ослабило привлекательность металла как безопасного убежища, в то время как инвесторы ожидали экономических данных США для оценки курса политики Федеральной резервной системы, пишет Reuters.

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Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до $3314,65 за унцию по состоянию на 06:19 по Гринвичу (09:19 по Киеву). Фьючерсы на золото в США потеряли 0,7% до $3324,20.

«Среда риска в последнее время явно улучшилась, на фоне того как участники рынка вдохновлены оптимизмом, что худшее из торговых противоречий может быть позади, на фоне обнадеживающей риторики вокруг торговых соглашений», — сказал стратег IG Market Йеп Джун Ронг.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в понедельник, что несколько ведущих торговых партнеров сделали «очень хорошие» предложения по избежанию пошлин США, и Индия, вероятно, будет среди первых, кто заключит соглашение.

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Недавние шаги Китая по освобождению некоторых товаров США от «взаимных» пошлин продемонстрировали готовность к деэскалации торговой напряженности, добавил Бессент.

Администрация президента США Дональда Трампа также предпримет шаги по снижению влияния его автомобильных пошлин, смягчив некоторые пошлины, налагаемые на иностранные детали в автомобилях отечественного производства.

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Но, по мнению большинства экономистов, опрошенных Reuters, высоки риски того, что мировая экономика в этом году скатится в рецессию, и многие говорят, что пошлины Трампа навредили деловым настроениям.

Слитки, традиционно рассматриваемые как страховка от политической и финансовой нестабильности, выросли до исторического максимума в $3500,05 за унцию на прошлой неделе из-за возросшей неопределенности.

Инвесторы будут следить за экономическими данными из США на этой неделе.

«Долгосрочные структурные попутные ветры для цен на золото, вероятно, сохранят более широкую тенденцию к росту, подкрепленную возможностями для продолжающейся диверсификации резервов среди центральных банков развивающихся стран», — сказал Ронг.

Спотовое серебро снизилось в цене на 0,6% до $32,98 за унцию, платина упала на 0,2% до $984,65, а палладий потерял 0,5% до $944,34.

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УНН По материалам:

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