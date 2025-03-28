Цена на золото достигла рекорда на фоне опасений торговой войны — Finance.ua

Цена на золото достигла рекорда на фоне опасений торговой войны Сегодня 15:43 — Банковские металлы

Цена на золото достигла рекорда на фоне опасений торговой войны

Золото выросло до исторического максимума в 3077 долларов за унцию из-за опасений инвесторов по поводу торговой войны. Трамп планирует ввести пошлины на импорт авто, что подогревает спрос на безопасные активы.

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Золото поднялось в цене до рекорда, на фоне того, как опасения по поводу расширяющейся торговой войны оставались на первом плане у инвесторов после того, как президент США Дональд Трамп продвинулся вперед с введением пошлин на весь импорт автомобилей.

В пятницу золото выросло на 0,7% до исторического максимума более чем в 3077 долларов за унцию, побив предыдущий рекорд, установленный в четверг. Оно было на пути к четвертому росту в недельном измерении, а цены поддерживались растущим спросом на активы-убежища.

В четверг Трамп подписал прокламацию о введении 25% пошлины на импорт автомобилей и пообещал более суровое наказание для ЕС и Канады, если они объединят свои силы, чтобы «нанести экономический урон» США. Рынки также готовятся к новой волне торговых пошлин 2 апреля, поскольку Белый дом готовится ввести так называемые взаимные пошлины. Точный масштаб планов пока не известен.

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Рост опасений потенциальных последствий эскалации торговой войны затмили данные, показывающие, что экономика США росла быстрыми темпами в четвертом квартале, чем предполагалось ранее. Показатель инфляции был пересмотрен в направлении снижения.

Золото выросло примерно на 16% в этом году, во время которого оно достигло не менее 15 рекордных максимумов. Рост был обусловлен покупками центральных банков и спросом инвесторов на активы-убежища на фоне растущей геополитической и макроэкономической неопределенности. Эти драйверы помогли поддержать цены, несмотря на то, что трейдеры свопов сократили ставки на смягчение Федеральной резервной системы США в текущем году до двух сокращений ставок на четверть пункта. Более низкие ставки, как правило, выгодны слиткам, которые не приносят дохода.

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Несколько крупных банков повысили свои целевые цены на драгоценный металл, а Goldman Sachs Group Inc. на этой неделе повысила свой прогноз до 3300 долларов за унцию до конца года. Банк указал на более высокий, чем ожидалось, спрос со стороны центрального банка и сильный приход средств в обеспеченные слитками биржевые фонды.

УНН По материалам:

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