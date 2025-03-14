Золото впервые достигло отметки в 3 тысячи долларов из-за торговых войн Трампа — Finance.ua
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Золото впервые достигло отметки в 3 тысячи долларов из-за торговых войн Трампа

Банковские металлы
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Золото
Золото
Золото подорожало до рекордной отметки в 3000 долларов за унцию. Драгметал растет, поскольку агрессивная тарифная политика президента США Дональда Трампа может нанести удар по экономическому росту.
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Об этом сообщает Bloomberg.
Спотовое золото поднялось до 2994 долларов за унцию. Фьючерсы в Нью-Йорке, торгующиеся с премией к наличным ценам, уверенно превысили 3000 долларов за унцию.
Драгоценный металл показал себя уверенно в этом квартале после роста в 2024 году, поскольку агрессивная торговая программа администрации США снизила аппетит к рискованным активам, включая акции, а ключевой индикатор акций S&P 500 вошел в коррекцию на этой неделе. Рост слитков также поддерживался покупками центральных банков.
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За последнее время Трамп пригрозил ввести 200% тариф на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Он также сказал, что не отменит вступившие в силу на этой неделе пошлины на сталь и алюминий и не откажется от планов относительно тарифов, которые должны начать действовать уже 2 апреля.
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По материалам:
РБК-Україна
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