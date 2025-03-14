Золото впервые достигло отметки в 3 тысячи долларов из-за торговых войн Трампа — Finance.ua

Золото впервые достигло отметки в 3 тысячи долларов из-за торговых войн Трампа Сегодня 11:14 — Банковские металлы

Золото

Золото подорожало до рекордной отметки в 3000 долларов за унцию. Драгметал растет, поскольку агрессивная тарифная политика президента США Дональда Трампа может нанести удар по экономическому росту.

Об этом сообщает Bloomberg.

Спотовое золото поднялось до 2994 долларов за унцию. Фьючерсы в Нью-Йорке, торгующиеся с премией к наличным ценам, уверенно превысили 3000 долларов за унцию.

Драгоценный металл показал себя уверенно в этом квартале после роста в 2024 году, поскольку агрессивная торговая программа администрации США снизила аппетит к рискованным активам, включая акции, а ключевой индикатор акций S&P 500 вошел в коррекцию на этой неделе. Рост слитков также поддерживался покупками центральных банков.

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За последнее время Трамп пригрозил ввести 200% тариф на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Он также сказал, что не отменит вступившие в силу на этой неделе пошлины на сталь и алюминий и не откажется от планов относительно тарифов, которые должны начать действовать уже 2 апреля.

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