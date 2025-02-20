Цены на золото снова обновили рекорд из-за «таможенных» угроз Трампа — Finance.ua
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Цены на золото снова обновили рекорд из-за «таможенных» угроз Трампа

Банковские металлы
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Цены на золото снова обновили рекорд из-за «таможенных» угроз Трампа
Цены на золото снова обновили рекорд из-за «таможенных» угроз Трампа
Цены на золото выросли до исторического максимума выше уровня 2 950 долларов США за унцию.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
По состоянию на утро четверга спотовая цена на золото достигала отметки в 2 954,69 доллара США в начале сессии. Этот показатель стал рекордом в 2025 году. Фьючерсы на золото в США подорожали на 1,2% до 2 970,70 долларов США.
В общей сложности золото выросло на 12% в этом году.
Тем временем спотовая цена на серебро выросла на 0,9% до 33 долларов США за унцию. Платина подорожала на 0,3% до $974,85, а палладий подорожал на 1,4% до $981,70.
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Отмечается, что цены на металлы растут из-за опасений, что угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины разрешат глобальную торговую войну, что подстегнет аппетит инвесторов к приобретению металлов.
Ранее сообщалось, что цены на золото 10 февраля выросли до рекордных показателей благодаря увеличению спроса на «безопасную гавань» после того, как президент США Дональд Трамп объявил об увеличении торговых пошлин.
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По материалам:
Укрінформ
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