Мировые цены на золото растут, несмотря на стабилизацию курса доллара — Finance.ua

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Мировые цены на золото растут, несмотря на стабилизацию курса доллара

Банковские металлы
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Мировые цены на золото растут, несмотря на стабилизацию курса доллара
Мировые цены на золото растут, несмотря на стабилизацию курса доллара
Цены на золото на азиатских торгах во вторник выросли — несмотря на недавнюю стабилизацию курса доллара.
Об этом информирует Investing.
По данным издания, спотовое золото подорожало на 0,5% до 2912,81 доллара за унцию, в то время как фьючерсы на золото, срок действия которых истекает в апреле, выросли на 0,5% до 2925,72 доллара за унцию.
Отмечается, что спрос на золото остается высоким из-за неопределенности торговых тарифов и процентных ставок США.
«На котировках не отразилось восстановление курса доллара, а спотовые цены остаются на рекордно высоком уровне, достигнутом на прошлой неделе», — пишет издание.
Напомним, на прошлой неделе спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918.70 за унцию на азиатских торгах, приближаясь к рекордному максимуму. Рост произошел на фоне ослабления доллара и новых торговых пошлин от президента США Дональдла Трампа.
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Цена на золото растет на фоне геополитической напряженности и торговых войн, потому что эти факторы стимулируют спрос на защищенные активы. В ближайшие месяцы, как прогнозируют эксперты, цены могут достичь рекордных 3 тысяч долларов. Подробно о том, как менялись цены на золото за последние 20 лет — читайте здесь.
По материалам:
УНН
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