Шоколад на вес золота: цены на какао выросли на 400% из-за глобального потепления — Finance.ua

Шоколад на вес золота: цены на какао выросли на 400% из-за глобального потепления Сегодня 08:49

Шоколад на вес золота: цены на какао выросли на 400% из-за глобального потепления

Традиция дарить шоколадные конфеты в День святого Валентина может обходиться дороже и стать и менее доступной из-за изменения климата.

Какао, ключевой ингредиент шоколада, становится все более дефицитным, поскольку экстремальные погодные условия нарушают производство в Западной Африке. Этот регион, в который входят Гана, Кот-д'Ивуар, Камерун и Нигерия, производит около 70% мирового объема какао, и сейчас столкнулся с серьезной проблемой.

Повышение температуры, непредсказуемые осадки и болезни, связанные с климатом, оказали значительное влияние на урожай какао, что привело к резкому росту цен на него аж на 400% за последний год и уже достигло 12 218 долларов за тонну, говорится в оказали значительное влияние на урожай какао, что привело к резкому росту цен на него аж на 400% за последний год и уже достигло 12 218 долларов за тонну, говорится в отчете организации за февраль 2025 года.

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Для процветания какао-деревьев (Theobroma cacao) необходимы особые климатические условия, включая высокую влажность и постоянные осадки. Однако изменение климата привело к тому, что температура в основных регионах производства какао превысила оптимальный уровень. Только в 2024 году антропогенное изменение температур добавило по меньшей мере три дополнительные недели температуры выше 32 градусов в Кот-д'Ивуаре и Гане в пик сезона выращивания какао, что привело к еще большему стрессу для подрастающего урожая.

В Камеруне и Нигерии также наблюдались длительные периоды излишней жары. Экстремальные погодные явления, например обильные осадки в Гане, сменившиеся сильной засухой, привели к неурожаю, усилив глобальный дефицит какао, начавшийся еще в 2023 г. Осай Оджиго , директор по политике и общественным кампаниям Christian Aid, особо отметила кризис, заявив: «Выращивание какао является жизненно важным источником средств к существованию для многих беднейших людей во всем мире, и антропогенное изменение климата ставит его под серьезную угрозу».

Помимо теплового стресса, какао-культуры также уязвимы к сбоям в работе опылителей и болезней, которые усугубляются изменением климата. Плантации какао страдают от недостаточного генетического разнообразия, что делает их более восприимчивыми к этим угрозам.

В докладе ученых также подчеркивается беспокойство по поводу исчезновения лесов: в период с 2002 по 2019 год Гана и Кот-д'Ивуар потеряли 8% и 25% лесов соответственно, что еще больше сокращает земли, пригодные для выращивания какао. Как будто этого было мало, проблема усугубляется и растущим мировым спросом на шоколад. Рынок шоколада, который оценивался в 109 млрд долларов в 2024 году, по прогнозам, достигнет 145 млрд уже к концу десятилетия.

Однако в связи со снижением урожайности производители сталкиваются с ростом издержек и проблемами в цепочке поставок. Другие ингредиенты, обычно входящие в состав шоколадных изделий, таких как сахар, соя и пальмовое масло, также уязвимы с точки зрения климата, что усугубляет неопределенность в отрасли относительно стабильного производства различных продуктов.

Отчет Christian Aid призывает к срочным действиям по поддержке выращивающих какао фермеров с помощью финансовой помощи и устойчивых стратегий адаптации. Эксперты предлагают перейти на экологически чистые источники энергии, такие как ветер, солнце и биоэнергия, чтобы смягчить последствия изменения климата и сократить выбросы парниковых газов.

Если не принять меры, доступность шоколада может стать еще более мизерной и непомерно дорогой, что скажется как на потребителях, так и на миллионах фермеров, для которых какао является источником средств к существованию.

Фокус По материалам:

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