Зеленский начал изменение состава НКЦБФР: уволены два члена комиссии

Президент Владимир Зеленский уволил двух членов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Ярослава Шляхова и Юрия Бойко.

Шляхов и Бойко ранее подали заявления об увольнении с должности члена НКЦБФР. Свое заявление также подал Ираклий Барамия, а у Максима Либанова истек срок полномочий еще 28 февраля 2024 года и с тех пор занимает эту должность на правах исполняющего обязанности члена комиссии до назначения преемника.

Указом от 31 декабря 2025 года президент назначил Алексея Семенюка на должность главы НКЦБФР вместо уволенного в тот же день Руслана Магомедова.

Семенюк за 2024 год получал основной доход от предпринимательской деятельности (3,8 млн грн), свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций. Он владеет корпоративными правами в ООО Брайт Продакшн и ООО Голден Сильвер (50%), а также торговыми марками Golden Silver и Berry Wear.

Напомним, с 2026 года вступил в силу закон, согласно которому перед представлением на назначение новых членов кандидаты должны пройти открытый конкурс, хотя до этого для увольнения и назначения членов требовался только указ президента.

НКЦБФР состоит из шести членов и главы комиссии. Если будут новые увольнения, комиссия может потерять кворум.

