Как изменились позиции Украины в международных рейтингах за годы вторжения

Инфографика: "Слово и дело"
Большая война, кроме значительных человеческих потерь и удара по экономике, повлияла на место Украины в мировых рейтингах. Если до 2022 года Украина демонстрировала стабильный рост в рейтингах, отражающих, в частности, уровень коррупции, экономической свободы, легкости ведения бизнеса, уровень демократии, то полномасштабная война существенно затормозила эти прогрессы.
Украине за почти четыре года войны удалось достичь прогресса в рейтинге сильнейших армий мира (оцениваются 60 категорий, в том числе количество военных подразделений, финансовое состояние, материально-технические возможности и т. п.). Так, в 2021 году Вооруженным Силам Украины отвели 25 место, а в 2022-м — 22. В 2023 году Украина была на 15 месте в рейтинге, в 2024 — на 18. По итогам 2025 года Украине отвели 20 место.
Также Украина продемонстрировала рост в мировом рейтинге благотворительности, поднявшись с 20-го места в 2021 году до 2-го места в 2023-м. В 2024 году наша страна занимала 7-е место.
При составлении индекса учитывается привлечение граждан к благотворительности: помощь незнакомцам, пожертвование денег и волонтерство.
Кроме того, улучшились позиции Украины в Европейском рейтинге открытости данных: 2021 год — 6 место, 2022 год — 2 место, 2023 и 2024 годы — 3 место. В прошлом году Украина заняла 4 место.
В то же время, несколько ухудшилась позиция Украины во Мировом рейтинге индекса социального прогресса. Он оценивает уровень обеспечения странами социальных и экологических потребностей граждан по 53 индикаторам в трех направлениях — удовлетворение базовых потребностей человека, обеспечение основ благосостояния и медицинские услуги, обеспечение возможностей для людей. В 2021 году Украина была на 60 месте, в 2022-м поднялась на 59 место, однако после этого снова потеряла несколько позиций: 2023 год — 62 ступень, 2024 год — 63 место.
Украина откатилась назад и в рейтинге самых миролюбивых стран мира — со 142 места в 2021 году до 157 в 2023-м, а впоследствии до 162-го в 2025 году. На место стран в рейтинге влияет наличие конфликтов или войн, количество смертей из-за них, отношения со странами-соседями, количество беженцев, уровень преступности и терроризма, уровень милитаризации и другие показатели.
Несмотря на войну, эксперты констатировали, что Украина за первые два года вторжения поднялась во всемирном рейтинге счастья (оцениваются факторы, влияющие на счастье людей, как то: продолжительность жизни, здоровье, ВВП страны, социальная поддержка, чувство свободы при принятии основных жизненных решений, щедрость людей и т. д.).
В 2021 году Украина была на 110 месте (из 150), в 2022-м — на 98, в первом квартале 2023-го — на 92. Однако за последние два года ситуация несколько изменилась: в 2024 году Украине отвели 105 место, а в 2025 — 111-е.
Значительный регресс в рейтинге свободы печати зафиксировали в 2022 году — Украине отдали 106 место по сравнению с 97 в 2021 году. В 2023 году Украина поднялась на 79-ю строчку. Улучшились позиции за последние два года: 2024 год — 61 место, 2025 год — 62 место.
Что касается рейтинга владения английским, то в 2023 году Украину отнесли к странам, жители которых имеют умеренный уровень владения английским языком — 45 место. В 2021 году Украина была на 40 месте, в 2022-м оказалась на 35, в 2024 — вернулась на 40 строчку, а в 2025 снова заняла 45 позицию.
В глобальном индексе конкурентоспособности талантов Украина в 2025 году заняла 61 место — таким же оно было и в 2021 году. В 2022 — 66, в 2023 — 64 ступень.
Относительно индекса восприятия коррупции ситуация следующая: 2021 год — Украина заняла 122 место, 2022 год — 116. Улучшились позиции в 2023 году — 104 ступенька. В 2024-м — 105.
В 2023 году паспорт Украины вошел в 30 «сильнейших» в мире (рейтинг загранпаспортов). До начала Великой войны Украина занимала 31 и 35 место. В 2024 году опустилась до 32, однако в 2025 году улучшила свои позиции до 29.
Слово і Діло
