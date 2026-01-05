Украина на седьмом месте в мировом рейтинге по «оттоку мозгов»: умные специалисты массово покидают страну
Украина вошла в десятку стран с высоким уровнем потери человеческого и интеллектуального потенциала. По итогам 2024 года наше государство заняло 7 место в глобальном рейтинге, который оценивает масштабы перемещения людей и «утечки мозгов».
Об этом свидетельствуют данные рейтинга The Global Economy.
Рейтинг рассчитывается на основе количественного показателя высококвалифицированных граждан, выехавших из стран с низким уровнем дохода в страны с высоким уровнем.
Место Украины
Украина в рейтинге заняла 7-е место.
В 2024 году индекс оттока людей для Украины составил 8,4 балла из 10. Антирекорд был зафиксирован в 2023 году (8,9 балла). За весь период наблюдений с 2007 года среднее значение для Украины составляет 6,26 балла, что стабильно фиксирует страну в зоне повышенного риска.
Ближе всего к стабильному для мировой экономики уровню Украина была в 2018 году, когда индекс снизился до 4,9 балла.
Хуже, чем в Украине, ситуация с этим показателем только в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.
Лучшая ситуация у Австралии (175 место), Норвегии, Швеции и Канаде.
Высокое место в этом рейтинге — это тревожный сигнал для Украины, ведь потеря интеллектуального капитала имеет долгосрочный эффект, который трудно компенсировать даже при значительных финансовых инвестициях в будущем.
