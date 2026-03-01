Стало известно, сколько переселенцев в Украине нуждаются в жилье
Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что более 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц в Украине нуждаются в жилье.
Об этом он сообщил во время встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салехом.
Сколько средств выделила ООН для помощи беженцам
С начала полномасштабного вторжения рф ООН выделила около 1,7 млрд долларов на программы в Украине и еще 1,2 млрд долларов в рамках регионального плана для поддержки украинских беженцев.
По словам Кулебы, сейчас идет разработка Государственной стратегии жилищной политики и цифровой информационно-аналитической жилищной системы для ВПЛ.
Министр добавляет, за 2025 год из опасных и временно оккупированных территорий было эвакуировано более 130 тысяч человек в более безопасные общины. На сегодняшний день в Украине работают 14 транзитных центров для перемещенных лиц.
Общественные организации получат помещение для ВПЛ почти бесплатно
До этого Finance.ua отмечал, что Кабмин упростил порядок аренды государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц.
Теперь организации, предоставляющие убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях:
- общественные объединения и благотворительные организации могут брать в аренду помещения для проживания ВПЛ по символической ставке — 0,01 от расчетной арендной платы;
- государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона — за 1 гривну в год за каждый объект;
- хозяйствующие общества с государственной долей свыше 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения — также за 1 гривну в год.
Поделиться новостью
Также по теме
Стало известно, сколько переселенцев в Украине нуждаются в жилье
Рейтинг лучших смартфонов в 2026 году
Что изменится для украинцев с 1 марта
Треть новых квартир в 2025 году продана благодаря «єОселя»
Аналитики подсчитали потери экономики Украины в результате войны
Как выросли поступления военного сбора в январе