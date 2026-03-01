Стало известно, сколько переселенцев в Украине нуждаются в жилье Сегодня 13:19

Более 4,6 млн переселенцев в Украине нуждаются в жилье

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что более 4,6 миллиона внутренне перемещенных лиц в Украине нуждаются в жилье.

Об этом он сообщил во время встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салехом.

Сколько средств выделила ООН для помощи беженцам

С начала полномасштабного вторжения рф ООН выделила около 1,7 млрд долларов на программы в Украине и еще 1,2 млрд долларов в рамках регионального плана для поддержки украинских беженцев.

По словам Кулебы, сейчас идет разработка Государственной стратегии жилищной политики и цифровой информационно-аналитической жилищной системы для ВПЛ.

Министр добавляет, за 2025 год из опасных и временно оккупированных территорий было эвакуировано более 130 тысяч человек в более безопасные общины. На сегодняшний день в Украине работают 14 транзитных центров для перемещенных лиц.

Общественные организации получат помещение для ВПЛ почти бесплатно

Кабмин упростил порядок аренды государственного и коммунального имущества для размещения внутренне перемещенных лиц.

Теперь организации, предоставляющие убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях:

общественные объединения и благотворительные организации могут брать в аренду помещения для проживания ВПЛ по символической ставке — 0,01 от расчетной арендной платы ;

; государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта и социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона — за 1 гривну в год за каждый объект ;

; хозяйствующие общества с государственной долей свыше 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения — также за 1 гривну в год.

