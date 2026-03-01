Украина попала в ТОП-15 стран, где в 2026 году продукты подорожают больше всего Сегодня 12:09

Где инфляция продуктов питания ударит больше всего в 2026 году, Фото: freepik

В среднем по миру продовольственная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 3,2%. Динамика цен на еду в 160 государствах будет колебаться от двузначных скачков в отдельных экономиках до снижения стоимости продуктов в других. Украина попала в список стран, в которых ожидается наибольший рост цен на продукты.

Об этом свидетельствуют данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), пишет Visual Capitalist.

Какие страны ожидает наивысшее подорожание

Наибольшее инфляционное давление сейчас ощущают развивающиеся страны, а также зависимые от импорта государства.

Эксперты отмечают, что продовольственная инфляция зависит от валютных колебаний, цен на сырье, перебоев в торговле и внутренних проблем с поставками.

Более быстрый рост цен происходит в странах, которые испытывают ослабление государственной валюты либо длительную экономическую нестабильность.

Прогноз инфляции продуктов питания, Інфографіка: Visual Capitalist

Лидером рейтинга является Иран, где в 2026 году ожидается повышение цен на продукты на 55,9% в годовом исчислении.

Долгое инфляционное давление и девальвация иранской валюты уже подтолкнули цены на продукты до критического уровня. По прогнозу, в этом году ситуация вряд ли быстро изменится.

Украина занимает 15 место среди 160 стран с прогнозируемым ростом продовольственных цен на 9,2% в 2026 году.

ТОП-15 стран с высоким ожидаемым ростом цен:

Аргентина — 33,2%

Турция — 25,1%

Гаити — 24,1%

Малави — 21,2%

Нигерия — 17,1%

Ливан — 14,9%

Ангола — 14,8%

Казахстан — 12,7%

Замбия — 10,8%

Эфиопия — 10,1%

Ямайка — 9,7%

Монголия — 9,7%

Кыргызстан — 9,4%

Украина — 9,2%

Региональные отличия

Средний глобальный показатель продовольственной инфляции в 2026 году прогнозируется на уровне 3,2%. Однако региональные отличия существенны.

Наиболее напряженная ситуация прогнозируется в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, где темпы удорожания почти втрое превышают глобальный средний показатель.

В других регионах ожидается такой рост:

Латинская Америка — 4,8%

Северная Америка — 4,3%

Европа и Центральная Азия — 4,2%

Африка к югу от Сахары — 3,8%

Южная Азия — 2,7%

Азиатско-Тихоокеанский регион — 1%

Аналитики отмечают, хотя глобальная продовольственная инфляция в 2026 году будет оставаться в пределах однозначных показателей, для отдельных стран расходы домохозяйств на продукты питания будут оставаться одним из наиболее ощутимых экономических вызовов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.