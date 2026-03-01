Украина попала в ТОП-15 стран, где в 2026 году продукты подорожают больше всего
В среднем по миру продовольственная инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 3,2%. Динамика цен на еду в 160 государствах будет колебаться от двузначных скачков в отдельных экономиках до снижения стоимости продуктов в других. Украина попала в список стран, в которых ожидается наибольший рост цен на продукты.
Об этом свидетельствуют данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), пишет Visual Capitalist.
Какие страны ожидает наивысшее подорожание
Наибольшее инфляционное давление сейчас ощущают развивающиеся страны, а также зависимые от импорта государства.
Эксперты отмечают, что продовольственная инфляция зависит от валютных колебаний, цен на сырье, перебоев в торговле и внутренних проблем с поставками.
Более быстрый рост цен происходит в странах, которые испытывают ослабление государственной валюты либо длительную экономическую нестабильность.
Лидером рейтинга является Иран, где в 2026 году ожидается повышение цен на продукты на 55,9% в годовом исчислении.
Долгое инфляционное давление и девальвация иранской валюты уже подтолкнули цены на продукты до критического уровня. По прогнозу, в этом году ситуация вряд ли быстро изменится.
Украина занимает 15 место среди 160 стран с прогнозируемым ростом продовольственных цен на 9,2% в 2026 году.
ТОП-15 стран с высоким ожидаемым ростом цен:
- Аргентина — 33,2%
- Турция — 25,1%
- Гаити — 24,1%
- Малави — 21,2%
- Нигерия — 17,1%
- Ливан — 14,9%
- Ангола — 14,8%
- Казахстан — 12,7%
- Замбия — 10,8%
- Эфиопия — 10,1%
- Ямайка — 9,7%
- Монголия — 9,7%
- Кыргызстан — 9,4%
- Украина — 9,2%
Региональные отличия
Средний глобальный показатель продовольственной инфляции в 2026 году прогнозируется на уровне 3,2%. Однако региональные отличия существенны.
Наиболее напряженная ситуация прогнозируется в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, где темпы удорожания почти втрое превышают глобальный средний показатель.
В других регионах ожидается такой рост:
- Латинская Америка — 4,8%
- Северная Америка — 4,3%
- Европа и Центральная Азия — 4,2%
- Африка к югу от Сахары — 3,8%
- Южная Азия — 2,7%
- Азиатско-Тихоокеанский регион — 1%
Аналитики отмечают, хотя глобальная продовольственная инфляция в 2026 году будет оставаться в пределах однозначных показателей, для отдельных стран расходы домохозяйств на продукты питания будут оставаться одним из наиболее ощутимых экономических вызовов.
