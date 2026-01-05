День финансов: курс доллара и евро в 2026 году, санкции против российского ВПК, изменения в политике «Сделано в Украине» Сегодня 17:45

Понедельник, 5 января. США планируют вернуть все средства, потраченные на Украину, Минфин меняет правила подачи отчетности, а Минэкономики подводит итоги масштабной дерегуляции за 2025 год.

Курс доллара и евро в 2026 году

Индекс доллара США вырос до самого высокого уровня за последние 2 недели после действий США, направленных на устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Индекс спотового доллара Bloomberg прибавил до 0,3% и достиг максимума с 22 декабря.

💵 2025 год запомнился на валютном рынке относительной стабильностью курса доллара по отношению к гривне и резким ростом евро и к доллару США, и к украинской национальной валюте. Что именно формировало курсовую динамику в 2025 году и какие сценарии валютного рынка возможны на 2026 год, рассказываем в новой статье:

Санкции против российского ВПК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения санкций против 95 физических и 70 юридических лиц. Большинство из них — граждане и резиденты рф. Санкции введены в отношении лиц и компаний, связанных с обслуживанием государственного оборонного заказа россии и деятельностью его оборонно-промышленного комплекса.

Также Зеленский подписал закон , расширяющий перечень органов, которые ведут Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Закон должен обеспечить доукомплектование воинских частей мотивированным личным составом.

Изменения для бизнеса

Министерство финансов вводит новый формат взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ). С 1 января годовая отчетность будет подаваться исключительно онлайн, а сроки ее подачи продлены.

С января 2026 года в политике развития украинских производителей «Сделано в Украине» вступили в силу изменения. К примеру, с 1 января 2026 года уровень локализации, который требуется при публичных закупках, возрастает с 25% до 30%. Также в Украине начинает действовать механизм страхования имущества от военных рисков, администрируемый Экспортно-кредитным агентством (ЭКА). Он будет работать в двух форматах. Кроме того, правительство увеличило сумму гранта на создание или развитие собственного дела с 250 тыс. грн. до 350 тыс. грн. Подробнее об изменениях рассказываем здесь

Со своей стороны Министерство экономики подвело итоги масштабной дерегуляции за 2025 год. В прошлом году государство внедрило системные изменения, переведя государственный надзор на риск-ориентированную модель и упростив условия работы для тысяч предпринимателей. Подтвержденный экономический эффект превысил 13 млн. грн.

ЕСВ с 1 января 2026 года

Некоторые украинцы освобождены от уплаты налогов в 2026 году. Речь идет о едином социальном взносе, обязанности удержания и начисления которого возложат на Пенсионный фонд. Изменения вступили в силу с 1 января. Так, в новом 2026 году ПФУ станет страхователем для:

гражданских лиц, в отношении которых установили факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

лиц, проходивших военную службу, кроме тех, кому выплачивалось денежное довольствие.

США вернут все средства, потраченные на Украину

Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, война в Украине пока «ничего не стоит» Соединенным Штатам. В отличие от предыдущей администрации, нынешняя политика позволяет не только избежать потерь, но и получать прибыль.

💬 «Мы зарабатываем деньги, в отличие от Байдена. Байден дал 350 млрд долларов, просто отдал их. Я вернул значительную часть, потому что мы заключили соглашение о редкоземельных металлах, вошли в сферу редкоземельных металлов, и мы вернем много денег. Возможно, все деньги, возможно даже больше, чем все деньги» , — заявил Трамп.

Масштабы «оттока мозгов»

Украина вошла в десятку стран с высоким уровнем потери человеческого и интеллектуального потенциала. По итогам 2024 года наше государство заняло 7 место в глобальном рейтинге, который оценивает масштабы перемещения людей и «утечки мозгов», свидетельствуют данные рейтинга The Global Economy. Хуже, чем в Украине, ситуация с этим показателем только в Самоа, Палестине, Ямайке, Эритрее, Сальвадоре и Сомали.

С другой стороны, как сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко, по состоянию на конец ноября в Украине официально работали с видом на жительство 11 346 иностранцев и лиц без гражданства. Среди них представителей Индии было 659 человек, а из Бангладеш и Пакистана — по 4 человека.

