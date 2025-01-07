В Украине подорожает шоколад — мнение эксперта Сегодня 19:11

В Украине подорожает шоколад — мнение эксперта

Цены на какао в мире росли весь 2024 год. Украинский рынок реагирует на подорожание в мире через 3−4 месяца благодаря запасам.

Владелец компании «Какао Смак» Игорь Бондарь в комментарии отметил, что последнее подорожание какао, которое произошло в конце 2024 года, отразится на украинских ценах ближе к весне.

По его словам, полного подорожания шоколада и какао в Украине следует ожидать в течение следующих трех недель.

«Последние два месяца мы наблюдаем, как биржа выросла более чем на 50%, а некоторые позиции даже на 70%. Этот тренд продолжится. Ключевой вопрос — какой именно товар подорожает: тертое какао-масло или порошок с жиром. Если ситуация повторит прошлогодний сценарий, то обе позиции могут пойти вверх. Частичное подорожание уже произошло — около 5−7% в зависимости от бренда и импортера», — пояснил Бондарь.

Эксперт ожидает, что в ближайшие недели цены на шоколад и какао в Украине могут вырасти на 50−70% по сравнению с осенью 2024 года. Он отметил, что этот рост является результатом повышения стоимости сырья на местах сбора какао-бобов.

Согласно его прогнозам, в случае подорожания масла и тертого какао плитка шоколада, которая сейчас стоит около 40−50 гривен, может подняться в цене до 80−85 гривен в течение следующего месяца.

УНІАН По материалам:

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