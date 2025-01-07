В Украине подорожает шоколад — мнение эксперта — Finance.ua
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В Украине подорожает шоколад — мнение эксперта

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В Украине подорожает шоколад — мнение эксперта
В Украине подорожает шоколад — мнение эксперта
Цены на какао в мире росли весь 2024 год. Украинский рынок реагирует на подорожание в мире через 3−4 месяца благодаря запасам.
Владелец компании «Какао Смак» Игорь Бондарь в комментарии отметил, что последнее подорожание какао, которое произошло в конце 2024 года, отразится на украинских ценах ближе к весне.
По его словам, полного подорожания шоколада и какао в Украине следует ожидать в течение следующих трех недель.
«Последние два месяца мы наблюдаем, как биржа выросла более чем на 50%, а некоторые позиции даже на 70%. Этот тренд продолжится. Ключевой вопрос — какой именно товар подорожает: тертое какао-масло или порошок с жиром. Если ситуация повторит прошлогодний сценарий, то обе позиции могут пойти вверх. Частичное подорожание уже произошло — около 5−7% в зависимости от бренда и импортера», — пояснил Бондарь.
Эксперт ожидает, что в ближайшие недели цены на шоколад и какао в Украине могут вырасти на 50−70% по сравнению с осенью 2024 года. Он отметил, что этот рост является результатом повышения стоимости сырья на местах сбора какао-бобов.
Согласно его прогнозам, в случае подорожания масла и тертого какао плитка шоколада, которая сейчас стоит около 40−50 гривен, может подняться в цене до 80−85 гривен в течение следующего месяца.
По материалам:
УНІАН
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