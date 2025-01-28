Как украинцам в Германии подать налоговую декларацию за 2024 год — Finance.ua
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Как украинцам в Германии подать налоговую декларацию за 2024 год

Личные финансы
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Как украинцам в Германии подать налоговую декларацию за 2024 год
Как украинцам в Германии подать налоговую декларацию за 2024 год
Германию выбрали для проживания наибольшее количество украинцев — около 1,2 млн. Страна привлекает наших сограждан лучшими условиями труда, чем в других странах Европы, более высокими зарплатами, а также социальными льготами. К тому же многие вернувшиеся в Украину впоследствии едут обратно в Германию.
Украинцы, которые проживают и работают в Германии, в том числе со статусом временной защиты, должны платить налоги и подавать налоговую отчетность, согласно немецким законам.
Об этом пишет ukrainianingermany.de.
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Если вы работаете в Германии, скорее всего, вам нужно подавать декларацию. Это зависит от вашего дохода, налогового класса и других факторов.
Кто обязан подавать
  • Если вы получали дополнительный доход более 410 евро (например, от аренды или инвестиций).
  • Если у вас или у вашего партнера есть налоговый класс 5 или 6 (или 4 класс с коэффициентом).
  • Если вы получали пособия, такие как пособие по безработице, больничные или родительское пособие в размере более 410 евро.
  • Работали на нескольких работодателей и ваш доход не облагался фиксированным налогом.
  • Получали выходное пособие, облагаемое по специальной схеме (Fünftelregelung).
  • Подали запрос на неограниченное налоговое обязательство в Германии, но ваше местожительство находится за границей.
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Основной налоговой отчетностью в Германии является налоговая декларация (Steuererklärung), которая предоставляет государству информацию о налоге на прибыль, которую человек заработал в течение года.
Это касается прибылей, полученных в виде:
  • заработной платы;
  • дохода от предпринимательской деятельности, в том числе фрилансерских услуг;
  • процентов по депозитам или арендной плате за недвижимость и т. п.
Часто добровольная подача декларации позволяет вернуть значительную сумму переплаченных налогов.
Например, если вы работали всего несколько месяцев из-за начала карьеры или переезда в Германию.
Добровольную декларацию можно подать за последние четыре года. Для налогового года 2024 крайний срок подачи — 31 декабря 2028 года.
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Сроки подачи
Тем, кто обязан подавать декларацию, нужно сделать это до 31 июля 2025 года.
Важно хранить все квитанции, договоры, справки о доходах и расходах — это ваша база для подготовки декларации.
Онлайн-платформы подачи
В Германии есть много сервисов для подачи налоговых деклараций, в некоторых из них есть поддержка украинского языка.
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Справка Finance.ua:

  • Напомним, самые прибыльные профессии в 2025 году в Германии.
  • Сфера информационных технологий остается на пике популярности. Профессионалы по разработке программного обеспечения, кибербезопасности и анализа данных (Data Science) пользуются особым спросом. Компании инвестируют в цифровизацию и автоматизацию, создавая новые рабочие места. Средняя зарплата: от 65 000 до 100 000 евро в год, в зависимости от опыта и специализации.
  • Зарплаты медицинских работников. Из-за старения населения Германии спрос на медицинских работников постоянно растет.
  • Также инженерные специальности традиционно занимают лидирующие позиции. В 2025 году сохраняется высокий спрос на: инженеров-механиков, специалистов по автоматизации производства.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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