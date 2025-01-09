Германия и Италия увеличивают квоты на рабочие визы в 2025 году — Finance.ua

Германия и Италия увеличивают квоты на рабочие визы в 2025 году Сегодня 09:16 — Личные финансы

Германия и Италия увеличивают квоты на рабочие визы в 2025 году

Германия и Италия все чаще сталкиваются с нехваткой рабочей силы, поэтому объявили об увеличении количества рабочих виз, выдаваемых иностранным работникам в 2025 году.

Об этом сообщает Schengen News

Увеличение квот в обеих странах подтверждает критическую потребность Европы в рабочей силе. Проблема усугубляется демографическим спадом и старением населения, что делает привлечение мигрантов жизненно важным инструментом поддержания экономической стабильности.

Германия

Германия продолжает активно реализовывать программу привлечения иностранной рабочей силы. В 2025 году страна увеличит квоту на рабочие визы на 22 422 единицы, что приведет к общему количеству около 200 000 виз для иностранных квалифицированных работников.

Ключевые изменения:

Карты возможностей, позволяющие квалифицированным работникам начать работу, владея немецким языком всего лишь на базовом уровне;

дальнейшая цифровизация процесса подачи заявлений на визу, что сократит бюрократические барьеры.

«Привлечение квалифицированных работником имеет решающее значение для будущей жизнеспособности нашей экономики. Изменения показывают свою эффективность, позволяя специалистам быстрее приступить к работе», — заявили представители правительства Германии.

Сейчас в Германии более 400 000 вакансий для квалифицированных специалистов, приоритетными отраслями остаются здравоохранение, технологии и инженерия.

Италия

Италия также объявила о росте квот на рабочие визы. В 2025 году количество выданных виз увеличится на 10 000, достигнув 165 000.

В 2024 году Италия выдала 151 000 виз, что уже на 15 000 больше, чем в 2023 году. Правительство акцентирует внимание на увеличении количества сезонных работников: в 2025 году будет выдано 93 550 виз, что выше прошлогоднего показателя в 89 050 виз. Эти визы преимущественно предназначены для работников сельского хозяйства и сферы гостеприимства, которые традиционно сталкиваются с дефицитом кадров.

Германия фокусируется на привлечении высококвалифицированных специалистов, что отвечает долгосрочным целям повышения производительности и конкурентоспособности. Италия уделяет внимание как высококвалифицированным, так и сезонным работникам, что соответствует структуре экономики.

Несмотря на позитивные изменения, обе страны сталкиваются с рядом проблем. Германии, например, придется конкурировать за таланты с другими развитыми странами, включая Канаду и Австралию, которые предлагают более привлекательные условия для мигрантов. Недостаточная интеграция иностранных работников и языковые барьеры могут стать препятствием для достижения поставленных целей.

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Италия может столкнуться с трудностями в обеспечении социальной и правовой защиты сезонных работников, которые часто работают в тяжелых условиях. Кроме того, низкие зарплаты в этих секторах могут отпугнуть потенциальных кандидатов.

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