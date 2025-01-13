Германия повышает требования к заработной плате для получения Голубой карты ЕС в 2025 году — Finance.ua

Германия повышает требования к заработной плате для получения Голубой карты ЕС в 2025 году
С 1 января 2025 года Германия ввела повышенные требования к минимальному уровню заработной платы для иностранных граждан, претендующих на Голубую карту ЕС. Это решение направлено на привлечение высококвалифицированных специалистов и создает дополнительные барьеры для потенциальных заявителей.
Об изменениях объявило Федеральное правительство Германии.
В 2023 году Германия выдала 69 353 Голубых карты ЕС, что сделало ее лидером среди всех стран блока.
Теперь иностранцы, имеющие предложение о работе в стране, должны отвечать следующим требованиям к годовому доходу:
- 48 300 евро для большинства профессий (рост на 6,6% по сравнению с 2024 годом, когда минимальный доход составил 45 300 евро);
- 43 759,80 евро для специалистов, работающих в дефицитных профессиях, таких как IT, STEM (наука, технологии, инженерия, математика);
- 41 041,80 — строительство, образование и другие.
Исключением остаются молодые специалисты, для которых минимальные требования к заработной плате не изменились и остаются на уровне 41 041,80 евро.
Что такое EU Blue Card
Голубая карта ЕС — это программа, направленная на привлечение высококвалифицированных работников из-за пределов Евросоюза.
Она предоставляет следующие преимущества:
- возможность смены работодателя без сложных бюрократических процедур;
- упрощенное воссоединение семьи;
- право работать в других странах ЕС на короткие сроки без необходимости получения отдельного разрешения;
- перспектива долгосрочного проживания в ЕС.
Чтобы получить Голубую карту ЕС, заявитель должен:
- иметь высшее образование или эквивалентную квалификацию;
- иметь предложение о работе в ЕС, отвечающее минимальным требованиям к заработной плате;
- работать в одобренной Федеральным агентством занятости сфере, если речь идет о дефицитной профессии.
Последствия ужесточения требований повышения минимального уровня заработной платы
Среди преимуществ роста уровня оплаты труда для высококвалифицированных специалистов — привлечение более квалифицированной рабочей силы и усиление позиций Германии как инновационного центра и глобального работодателя.
Среди рисков новых правил — увеличение барьеров для иностранных специалистов из развивающихся стран, где заработная плата ниже. Возможно снижение интереса к Голубой карте ЕС со стороны менее обеспеченных специалистов, которые могли бы внести значительный вклад в экономику. Среди рисков также усугубление конкуренции за рабочие места между странами ЕС.
Напомним, правительство Швеции решило сократить месячную зарплату, необходимую для получения голубой карты ЕС, на 866 евро. Новое предложение направлено в Законодательный совет Швеции. Согласно новым правилам, порог заработной платы для получения голубой карты ЕС будет снижен с 1,5 среднемесячной зарплаты в Швеции до 1,25 среднемесячной зарплаты.
Страны-члены ЕС Эстония и Словакия в 2024 году смягчили свои критерии получения Голубой карты ЕС. Также ранее это сделали Италия, Греция и Нидерланды.
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