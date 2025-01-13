Германия повышает требования к заработной плате для получения Голубой карты ЕС в 2025 году — Finance.ua

Германия повышает требования к заработной плате для получения Голубой карты ЕС в 2025 году Сегодня 17:40 — Личные финансы

Германия повышает требования к заработной плате для получения Голубой карты ЕС в 2025 году

С 1 января 2025 года Германия ввела повышенные требования к минимальному уровню заработной платы для иностранных граждан, претендующих на Голубую карту ЕС. Это решение направлено на привлечение высококвалифицированных специалистов и создает дополнительные барьеры для потенциальных заявителей.

Об изменениях объявило Федеральное правительство Германии.

В 2023 году Германия выдала 69 353 Голубых карты ЕС, что сделало ее лидером среди всех стран блока.

Теперь иностранцы, имеющие предложение о работе в стране, должны отвечать следующим требованиям к годовому доходу:

48 300 евро для большинства профессий (рост на 6,6% по сравнению с 2024 годом, когда минимальный доход составил 45 300 евро);

43 759,80 евро для специалистов, работающих в дефицитных профессиях, таких как IT, STEM (наука, технологии, инженерия, математика);

41 041,80 — строительство, образование и другие.

Читайте также Работа для украинцев в Германии: кто может работать и где искать

Исключением остаются молодые специалисты, для которых минимальные требования к заработной плате не изменились и остаются на уровне 41 041,80 евро.

Что такое EU Blue Card

Голубая карта ЕС — это программа, направленная на привлечение высококвалифицированных работников из-за пределов Евросоюза.

Она предоставляет следующие преимущества:

возможность смены работодателя без сложных бюрократических процедур;

упрощенное воссоединение семьи;

право работать в других странах ЕС на короткие сроки без необходимости получения отдельного разрешения;

перспектива долгосрочного проживания в ЕС.

Читайте также Самые доходные профессии в 2025 году в Германии (зарплаты)

Чтобы получить Голубую карту ЕС, заявитель должен:

иметь высшее образование или эквивалентную квалификацию;

иметь предложение о работе в ЕС, отвечающее минимальным требованиям к заработной плате;

работать в одобренной Федеральным агентством занятости сфере, если речь идет о дефицитной профессии.

Последствия ужесточения требований повышения минимального уровня заработной платы

Среди преимуществ роста уровня оплаты труда для высококвалифицированных специалистов — привлечение более квалифицированной рабочей силы и усиление позиций Германии как инновационного центра и глобального работодателя.

Среди рисков новых правил — увеличение барьеров для иностранных специалистов из развивающихся стран, где заработная плата ниже. Возможно снижение интереса к Голубой карте ЕС со стороны менее обеспеченных специалистов, которые могли бы внести значительный вклад в экономику. Среди рисков также усугубление конкуренции за рабочие места между странами ЕС.

Читайте также Германия и Италия увеличивают квоты на рабочие визы в 2025 году

Напомним, правительство Швеции решило сократить месячную зарплату, необходимую для получения голубой карты ЕС, на 866 евро. Новое предложение направлено в Законодательный совет Швеции. Согласно новым правилам, порог заработной платы для получения голубой карты ЕС будет снижен с 1,5 среднемесячной зарплаты в Швеции до 1,25 среднемесячной зарплаты.

Страны-члены ЕС Эстония и Словакия в 2024 году смягчили свои критерии получения Голубой карты ЕС. Также ранее это сделали Италия, Греция и Нидерланды.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.