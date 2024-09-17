Що таке блакитна карта ЄС: які країни спростили свої правила — Finance.ua

Що таке блакитна карта ЄС: які країни спростили свої правила Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Що таке блакитна карта ЄС: які країни спростили свої правила

Країни-члени ЄС Естонія та Словаччина цього року пом’якшили свої критерії отримання Блакитної карти ЄС. Також раніше це зробили Італія, Греція та Нідерланди.

Про це пише schengen.news

Швеція також оголосила про плани спростити деякі чинні правила. Рішення цих країн спростити надання Блакитної карти ЄС було прийнято на тлі постійної нестачі робочої сили.

Намагаючись залучити більше іноземців з професійною кваліфікацією, цього року чотири країни-члени Європейського Союзу спростили свої правила блакитної картки ЄС.

Блакитна карта ЄС

Це документ, який дозволяє висококваліфікованим працівникам з країн, які не входять до ЄС, жити та працювати в ЄС.

Хоча існують певні критерії для отримання Блакитної карти ЄС, кожна держава-член має право вносити зміни до певних правил.

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Естонія

У квітні 2024 року, Естонія вирішила спростити п’ять своїх правил для претендентів на Блакитну картку ЄС. Відтоді іноземці мають право подавати заявку на отримання блакитної карти ЄС в Естонії за умови, що вони мають п’ять років професійного досвіду у відповідній галузі, та більше не зобов’язані надавати освітні кваліфікації.

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До набрання чинності такою зміною документ мали право подавати лише іноземці з вищою освітою.

Окрім вищезгаданого, Естонія також зменшила тривалість пропозиції про роботу та період працевлаштування, протягом якого власник картки має право перебувати на території країни.

Згідно з новими правилами, іноземці можуть залишатися безробітними на території Естонії до 3 місяців за умови, що вони мають блакитну карту ЄС менше шести років. З іншого боку, ті, хто є власником Блакитної карти ЄС більше двох років, можуть залишатися безробітними в Естонії до шести місяців.

Естонія також полегшила зміну роботодавця іноземцям, які мають блакитну картку ЄС. Ця група працівників тепер може змінити свого роботодавця, не дотримуючись критеріїв тестування ринку праці.

Словаччина

Враховуючи поточну нестачу робочої сили в Словаччині, країна також вирішила спростити деякі правила блакитної картки ЄС.

Починаючи з 15 липня 2024 року, Словаччина пом’якшила шляхи отримання професійного досвіду. Роботодавці в Словаччині тепер можуть наймати іноземних кваліфікованих робітників із ширшого кола претендентів.

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Крім того, країна збільшила термін дії Блакитної карти ЄС з чотирьох до п’яти років і знизила вимоги до мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата для блакитної карти ЄС була знижена до 1,2 середньої зарплати в країні.

Швеція

На відміну від інших країн, згаданих вище, Швеція ще не спростила свої правила блакитної картки ЄС. Країна вже оголосила про деякі зміни, які, як очікується, незабаром набудуть чинності.

Намагаючись спростити правила отримання Блакитної карти ЄС, Швеція незабаром планує знизити вимоги до мінімальної зарплати.

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Швеція хоче знизити поріг зарплати, щоб мати право на отримання картки, з нинішніх 1,5 середньомісячної зарплати в Швеції до 1,25 середньомісячної зарплати.

Це означає, що як тільки нові правила будуть запроваджені, претенденти на блакитну картку ЄС матимуть право на отримання документа, якщо вони зароблятимуть 4300 євро на місяць замість 5200 євро.

У рамках своїх заходів із залучення більшої кількості іноземних талантів Швеція також хоче спростити для іноземців, які мають шведський дозвіл на проживання та роботу, перехід на блакитну картку ЄС.

На додаток до вищезазначеного, нові правила також спрямовані на спрощення процедури для тих, хто має блакитну картку ЄС, видану іншою країною ЄС, щоб подати заявку на шведську блакитну картку ЄС.

Які критерії прийнятності для Блакитної карти ЄС

Щоб подати заявку на Блакитну картку ЄС, іноземні працівники повинні виконати кілька умов, які є такими:

Довести, що вони мають вищу професійну кваліфікацію.

Працювати як найманий працівник.

Мати річний валовий дохід, щонайменше в півтора рази перевищує середню національну зарплату, за винятком випадків, коли застосовується нижчий поріг зарплати.

Надати робочий контракт в країні ЄС терміном дії не менше одного року.

Мати всі необхідні проїзні документи, включаючи медичну страховку.

Довести виконання вимог законодавства щодо здійснення професійної діяльності у випадках, коли професія регулюється.

Довідка Finance.ua:

Раніше ми писали, що Італія, Греція та Нідерланди внесли зміни до критеріїв видачі Блакитної карти ЄС.

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