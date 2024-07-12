Робота в Канаді: які вакансії доступні українцям та скільки можна заробляти — Finance.ua

Робота в Канаді: які вакансії доступні українцям та скільки можна заробляти Сьогодні 16:08 — Світ

Робота в Канаді: які вакансії доступні українцям та скільки можна заробляти

Українці, які приїхали до Канади за програмою CUAET, отримали право на пошук роботи після прибуття. Для людей з України доступні різноманітні вакансії — як зі знанням мови, так і без.

На яку роботу можна влаштуватися у Канаді та яка оплата праці на старті, РБК-Україна розповів директор з розвитку компанії з працевлаштування в Канаді MV Group Микола Галіняк.

Чи складно знайти роботу в Канаді

Пошук роботи в Канаді залежить від багатьох факторів, але два основні — досвід і рівень англійської мови.

Для старту в Канаді краще обирати невеликі міста і містечка — там рівень зарплат і вартість життя будуть в гарному балансі.



Високий рівень знання англійської мови може прямо впливати на рівень посади і зарплати в Канаді. Знання мови також потрібне для отримання місцевих сертифікатів, ліцензій, прав.



Які вакансії пропонують українцям

Для українців доступні різноманітні вакансії. Шукачі без знання англійської мови і професійного досвіду можуть претендувати на вакансії на фабриках і заводах, складах, у прибиранні, зазначає Галіняк.

«Досвідчені українські будівельники, м’ясники, далекобійники, працівники найрізноманітніших ферм, фахівці сфери краси мають дуже гарну репутацію в Канаді, і завжди можуть собі знайти відмінні пропозиції на канадському ринку праці», — розповідає представник компанії з працевлаштування.

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Українські «офісні» спеціалісти теж затребувані в Канаді, але для них ключовий фактор успіху — високий рівень володіння англійською мовою.

«ІТ-фахівці досить легко працевлаштовуються за умови хорошого портфоліо, попереднього досвіду роботи на „західний“ ринок і за умови високо рівня володіння англійською мовою», — звертає увагу спеціаліст.

Українцям із візами CUAET легше знайти роботу, ніж мігрантам

Для запрошення на роботу в Канаду мігрантів з України, як і з інших країн, роботодавці повинні отримувати дозволи, розповідає Микола Галіняк. Дозвіл можна отримати для працевлаштування до конкретного роботодавця або переїхати до Канади незалежно від роботодавця.

Натомість українці і члени їхніх родин, які приїхали до Канади за програмою CUAET, є тимчасовими резидентами з правом на легальне працевлаштування або навчання. Візи і дозволи отримувалися незалежно від запрошення від роботодавця чи системи нарахування балів Express Entry Canada.

Спрощена процедура передбачала отримання «відкритих» робочих дозволів (open work permits). Такий тип дозволів давав можливість приїжджати до Канади і шукати роботодавця вже на місці.

На які зарплати можуть розраховувати українці

Якщо працівник у Канаді перебуває легально і офіційно працевлаштований, то може розраховувати на належну оплату своєї роботи. Некваліфікований працівник, який влаштовується на свою першу роботу в Канаді, і не має високого рівня англійської мови, може розраховувати на мінімальну годинну ставку.

«Найнижча серед провінцій зараз у Саскачевані — 14 канадських доларів за годину та Альберті — 15 канадських доларів за годину. Якщо галузь регулюється на федеральному рівні (наприклад, місцева пошта — Canada Post Corporation), — то мінімальна зарплата вже буде 17,30 канадських доларів за годину», — звертає увагу Галіняк.

Зарплата також може рахуватися залежно від виробітку. Наприклад, далекобійники мають певний рівень годинної ставки, додаткові надбавки за кілометраж, різну систему стимулювання за відмінну роботу.

Він додає: якщо після приїзду до Канади годинна оплата праці становить 25−30 канадських доларів за годину — це вдалий старт. Висококваліфіковані спеціалісти з високим рівнем англійської мови мають, зазвичай, не нижче 40 доларів на годину.

Зарплати на рівні менеджерів найвищих позицій вимірюються річними ставками (можуть обговорюватися додаткові бонуси за річними чи квартальними показниками успішності).

Усі зарплати в Канаді вказуються до вирахування податків. Щорічно частину податків можна повертати. Також у Канаді діє диференційована система ставок податку на прибуток — що вища річна зарплата, то вищий податок потрібно буде сплачувати.

Експерт радить завжди зважати на репутацію роботодавця при пошуку роботи і завжди уважно читати контракт на працевлаштування.

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