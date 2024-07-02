Три країни змінили умови для отримання EU Blue Card — Finance.ua

Три країни змінили умови для отримання EU Blue Card Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Три країни змінили умови для отримання EU Blue Card, www.etiasitaly.com

Італія, Греція та Нідерланди внесли зміни до критеріїв видачі Блакитної карти ЄС. Розповідаємо, що це таке і що змінилося для українців за кордоном.

Blue card або Блакитна карта ЄС — запроваджений у 2009 році за Директивою Євроради 2009/50/ЄС вид на проживання, який надається іноземцям із країн, що не входять до ЄС, для виконання висококваліфікованої роботи в країнах Євросоюзу.

Як пише ukrainianinpoland.pl , Блакитна карта є частиною загальноєвропейської ініціативи, спрямованої на залучення висококваліфікованих працівників з країн поза ЄС. Назва Блакитної карти походить від кольору прапора Євросоюзу, символізуючи єдність та спільність країн-членів ЄС.

Що змінилося

Італія

Італійські роботодавці, яким потрібно найняти висококваліфікованих працівників за Блакитною картою ЄС, тепер можуть подавати заявки онлайн.

На Порталі послуг створили оновлену форму, яка дозволяє італійським роботодавцям звертатися за наймом висококваліфікованих працівників із країн, що не входять до ЄС.

Як пояснює Портал інтеграції мігрантів Італії, щоб отримати Блакитну карту ЄС, іноземні працівники повинні відповідати декільком критеріям:

Висококваліфіковані іноземні працівники з країн, що не входять до ЄС, які бажають отримати Блакитну карту ЄС в Італії, повинні довести, що вони мають повну вищу освіту, щонайменше п’ять років досвіду роботи у своїй сфері роботи або вищу професійну кваліфікацію з принаймні трирічним досвідом. Крім того, заробітна плата власників Блакитної картки ЄС має бути щонайменше в 1,5 рази вищою за середню національну, і вони повинні придбати туристичне медичне страхування.



Греція

Намагаючись полегшити іноземним працівникам доступ до країни, Греція нещодавно пом’якшила деякі правила подання Блакитної карти ЄС.

З 5 червня 2024 року іноземці, які в’їжджають до Греції в безвізовому режимі, а також ті, хто має короткострокову візу на 90 днів і менше, можуть подати заявку на Блакитну карту ЄС, повідомляє Schengen.News

Раніше це було неможливо, оскільки лише іноземці з довгостроковими національними візами мали право подати заявку на блакитну картку ЄС у Греції.

Крім того, Греція змінила вимоги до попередньої перевірки. Раніше для претендентів було обов’язкове проходження попередньої перевірки при подачі заявки на Блакитну карту ЄС. Тепер же іноземці мають можливістьобрати, чи бажають вони проходити процес попереднього відбору чи ні.

Нідерланди

Нідерланди також оновили законодавство щодо Блакитної карти. Ось що змінилося:

На Блакитну карту ЄС тепер можуть претендувати іноземні громадяни з п’ятирічним досвідом роботи у відповідній сфері. Професіонали в галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які повинні мати принаймні три роки відповідного досвіду роботи за останні сім років, тепер мають право на Блакитну картку ЄС і не потребують кваліфікації вищої освіти.

Тепер трудові договори можуть тривати 6 місяців (раніше існувала вимога про мінімальну тривалість 12 місяців).

Мінімальна зарплата для блакитної картки ЄС була оновлена ​​до 5331 євро (приблизно 5707 доларів США) брутто на місяць (раніше — 6245 євро, а тепер її узгоджено з національною схемою висококваліфікованих мігрантів).

Максимальний термін дії Блакитної карти ЄС подовжено з 4 років до 5 років.

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