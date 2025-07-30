Умови виплати 800 Плюс: коментар польського уряду — Finance.ua

Умови виплати 800 Плюс: коментар польського уряду Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Умови виплати 800 Плюс: коментар польського уряду

Нещодавно віце-прем'єр-міністр та лідер Польської народної партії (PSL) Владислав Косіняк-Камиш озвучив своє бачення програми 800 Плюс. На його думку, кошти на дітей повинні отримувати тільки ті люди, які працюють та сплачують податки.

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Речник уряду Адам Шляпка зазначив, що уряд не планує змінювати умови програми 800 Плюс, пише Іnpoland.

«Цінування праці працьовитих людей, які сплачують податки, має бути стратегією номер один для нас, для Польщі та для польського уряду. Ми повинні підтримувати соціальну підтримку тих, хто її потребує, але програма 800 Плюс має бути лише для тих, хто працює», — заявив політик.

Лідер Народної партії зазначив, що Польща зараз переживає демографічну кризу, але «навіть найкращі гроші на соціальні програми не допоможуть».

На заяву міністра відреагував речник уряду: «Немає жодних планів щодо змін до програми 800 Плюс. Це позиція уряду».

Читайте також Рівень безробіття в Польщі серед осіб до 25 років збільшився майже на 30%

Нагадаємо, Польща стикається з тривожною тенденцією — стрімким зростанням безробіття серед молоді. За даними Євростату, оприлюдненими польським виданням TVP Info, рівень безробіття серед осіб до 25 років збільшився майже на 30%. Це найвищий темп зростання серед усіх країн ЄС.

Поточна ситуація стала найгіршою за понад 20 років. Останній раз подібні показники фіксувалися у першому кварталі 2003 року, коли безробіття серед молоді в Польщі сягнуло 46,5%. Хоча нинішній рівень є нижчим, динаміка викликає серйозне занепокоєння економістів і політиків.

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