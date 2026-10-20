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Швеция передает более 5 млн евро для Украины: на что пойдут средства

Казна и Политика
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Швеция передает более 5 млн евро для Украины: на что пойдут средства
Швеция передает более 5 млн евро для Украины: на что пойдут средства
Швеция направит дополнительные 60 млн шведских крон (около 5,4 млн евро) в Фонд поддержки транспорта Украины для восстановления инфраструктуры, поврежденной российскими атаками, и закупки необходимой техники и оборудования.
Об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.
По данным украинского ведомства, Швеция направит 5,4 млн евро в UTSF. Эти деньги усилят возможности Украины в восстановлении поврежденной российскими атаками транспортной инфраструктуры и помогут подготовить и реализовать первоочередные инфраструктурные проекты.
С новым вкладом Швеции общий объем объявленного финансирования UTSF составляет около 10 млн евро.
Отмечается, что эти средства позволят протестировать механизм работы Фонда и начать реализацию первых проектов.
По материалам:
УНН
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