Индекс возобновления деловой активности упал до минимума с начала 2023 года (опрос)

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в сентябре продолжил падение и снизился с -0,16 до -0,21 — абсолютный минимум за три года с марта 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты 53-го ежемесячного опроса, проведенного ИЭИ в сентябре среди 467 предприятий всех размеров.

Доля предприятий, считающих свою деловую активность хуже, чем год назад, не просто продолжила расти, но и существенно — с 24,3% до 31,1%.

Впрочем, доля тех, кто оценивает ее как лучшую, также возросла, хотя и менее существенно — с 8,3% до 9,6%, а доля предприятий без изменений по-прежнему уменьшилась с 67,4% до 59,4%.

Мнение эксперта

«Эскалация боевых действий, в том числе террористические атаки против гражданской инфраструктуры Киевского региона и городов Левобережья, пожалуй, впервые за довольно долгий период оказывает влияние на поведение бизнеса и экономику в целом», — сообщила исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив.

Загруженность производственных мощностей по сравнению с довоенным уровнем ухудшилась

В сентябре второй месяц подряд сокращалась доля предприятий, работающих почти на полную мощность — на этот раз с 55% до 47%.

Предприятия, лишившиеся заказов, перешли к уровню загруженности 50−74%, где доля респондентов выросла с 24% до 31%.

Доля предприятий, работающих на 100%, несколько уменьшилась до 5%.

А вообще не работающих предприятий после трех месяцев неизменного количества (3%) стало больше — 5%.

Агрегированный показатель перспектив промышленности, демонстрирующий ситуацию в краткосрочной перспективе, остался на уровне 0,04. Ухудшились ожидания производства, запасы готовой продукции, но несколько улучшился объем новых заказов.

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Неопределенность для бизнеса усиливается

В перспективе ближайших полугода неопределенность возросла и для общеэкономической среды (до 32,8%), и для финансово-экономической ситуации на предприятии (до 27,8%).

В перспективе трех месяцев только в экспорте оценки неопределенности улучшились.

В долгосрочной перспективе неопределенность после периода стабилизации возросла почти на 8 процентных пунктов: в сентябре уже 47,5% предприятий не смогли предвидеть, что будет с их деятельностью через два года против 40% в августе.

За последние два года более высокий показатель фиксировался только в декабре 2025 года.

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«А что же происходит с теми, кто думает, что знает, чего ждать и планирует свою деятельность? Ожидания в долгосрочной перспективе улучшились на 4 процентных пункта — с трех сотых до семи сотых, почти вдвое. Это произошло за счет увеличения с 8% до 10,8% доли тех, кто планирует, несмотря на текущие обстоятельства, за два года расширить свой бизнес. И фактически на один процентный пункт уменьшилась доля тех, кто планирует сузить деятельность», — рассказала Оксана Кузякив.

Доля тех, кто не планирует существенных изменений, уменьшилась до 85,1%.

В сентябре ухудшились показатели производства

Доля предприятий, которые наращивали объемы производства по сравнению с предыдущим месяцем, упала с 27,6% до 22,4%, тогда как доля сокращавших производство стремительно выросла с 15,6% до 22,6%. Ожидания на ближайшие 3−4 месяца также ухудшились, но здесь ситуация несколько лучше.

Это ухудшение преимущественно за счет уменьшения количества тех, кто планирует увеличивать производство; доли планирующих сокращать выпуск практически не изменились.

В экспорте также ухудшились как результаты, так и ожидания. В частности, доля предприятий, сообщивших о росте экспорта, уменьшилась с 30,3% до 26,4%, а доля тех, что сокращали поставки за границу, выросла с 19,7% до 23,6%. Вниз пошли графики и новых заказов, и продаж.

Средний срок обеспеченности новыми заказами практически не изменился — 2,7 месяца в сентябре после 2,6 месяца в августе.

Предпринимателей с горизонтом заказов в год и более трех месяцев подряд остается 4%, а с колес работает 26% бизнеса.

Самый длинный портфель — у предприятий деревообрабатывающей промышленности (3,6 месяца) и химической промышленности (3,4 месяца). Среди лидеров также пищевая отрасль (2,9 месяца). Самый короткий — у полиграфической (1,7 месяца).

Больше всего опрошенных — 58,7% - сообщили о потере рабочего времени работников.

В тройке последствий также оказались: приостановка работы производственных мощностей (49,5%), приостановка работы административных, офисных и других непроизводственных подразделений (38,1%).

Пятерку факторов замыкают задержки с поставками сырья и доставкой готовой продукции клиентам (28,5%).

Что в регионах

Наибольшие потери рабочего времени из-за воздушных тревог зафиксированы в Запорожской области (25,4%).

Относительно большие потери также зафиксировали предприятия в Харьковской (13,8%), Сумской (13,7%), Кировоградской (13%) и Днепропетровской (11%) областях.