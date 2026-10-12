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День финансов: бюджет «в минусе» на 70 млрд грн налогов, проверки счетов украинцев

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В понедельник, 12 октября, ЕС ввел новые санкции против рф, а Украина ввела санкции против производителей российской баллистики.
Санкции против рф
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против российских субъектов, которые причастны к производству баллистических ракет, способствуют обходу санкций в финансовой сфере, и лиц, действующих в интересах россии на временно оккупированных территориях нашей страны.
При этом ЕС одобрил рекордный санкционный пакет против российской баллистики.
Бюджет может недополучить 70 млрд грн налогов
Прогнозируемое недопоступление налогов в государственный бюджет по итогам 2026 года на уровне 70 млрд грн является следствием объективных вызовов, в частности, уничтожения бизнеса, логистики, металлургии и блокирования портов, а не дырой в бюджете.
Кстати, тысячи украинских компаний годами отчитываются о нулевом доходе.
Банки ЕС будут проверять счета украинцев
Украинцы, у которых есть счета в банках Европейского Союза, будут проходить проверки по единым европейским стандартам финансового мониторинга. Новые требования предусматривают проверку гражданства клиентов, санкционных списков и виртуальных банковских счетов.
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Сокращение квоты бронирования
Министерство обороны Украины выступает за максимальное бронирование работников оборонно-промышленного комплекса от мобилизации, несмотря на предложение сократить квоту со 100% до 85%.
Правила финансового мониторинга
НБУ уточнил правила взаимодействия небанковских учреждений со специально уполномоченным органом (СУО) в сфере финансового мониторинга. Регулятор также обновил отдельные процедуры финансового мониторинга в банках и небанковских учреждениях, в частности, что касается ведения реестров сообщений и дистанционной верификации клиентов.
Украинцы стали больше экономить
Украинцы все внимательнее считают расходы на покупки: 82% опрошенных стали экономить больше, а 65% связывают снижение доходов с войной. Об этом свидетельствуют результаты исследования Meest Shopping, в котором приняло участие около 100 респондентов.
Чего ждать от курса на этой неделе
К 9 октября официальный курс снизился до 44,8526 грн/$. По итогам недели гривна несколько укрепилась, а движение курса оставалось умеренным и без резких колебаний.
При этом НБУ 13 недель подряд продает на межбанке более миллиарда долларов.
По материалам:
Finance.ua
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