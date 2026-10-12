Водоснабжение во время блэкаутов: украинцев предупредили о возможных графиках

Во время продолжительных отключений электроэнергии в большинстве городов Украины воду в многоквартирные дома будут подавать по графику. В то же время жильцы верхних этажей могут столкнуться с перебоями водоснабжения.

Об этом в эфире «Новости.Live» сообщил директор Ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь.

По словам Шкиня, в большинстве городов автономные источники питания позволяют периодически обеспечивать подачу воды в сеть. В то же время, давления может быть недостаточно, чтобы поднять ее на верхние этажи многоэтажных домов.

«В большинстве городов периодически раз в сутки, на несколько часов вода будет всегда. Потому что есть автономные источники, которые достаточно для того, чтобы обеспечить подачу воды в саму сеть», — отметил директор Ассоциации «Укрводоканалэкология».

Он уточнил, что ситуация в Киеве требует отдельного рассмотрения из-за мощности источников питания и работы насосных станций.

Почему могут ввести графики водоснабжения

Александр Шкинь объяснил, что даже при наличии генераторов непрерывно поддерживать водоснабжение не выйдет. Оборудование требует горючего, а сами генераторы — периодических остановок.

«Графики воды будут, потому что это будет связано с подвозом горючего, как минимум, с остановками подающих генераторов. Электроснабжающая распределенная энергетика не может постоянно работать», — сказал он.

По словам специалиста, в случае длительных обесточений основной задачей будет обеспечить население водой для питья и частично санитарно-гигиенических нужд.