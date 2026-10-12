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Водоснабжение во время блэкаутов: украинцев предупредили о возможных графиках

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Вода по графику
Вода по графику
Во время продолжительных отключений электроэнергии в большинстве городов Украины воду в многоквартирные дома будут подавать по графику. В то же время жильцы верхних этажей могут столкнуться с перебоями водоснабжения.
Об этом в эфире «Новости.Live» сообщил директор Ассоциации «Укрводоканалэкология» Александр Шкинь.
По словам Шкиня, в большинстве городов автономные источники питания позволяют периодически обеспечивать подачу воды в сеть. В то же время, давления может быть недостаточно, чтобы поднять ее на верхние этажи многоэтажных домов.
«В большинстве городов периодически раз в сутки, на несколько часов вода будет всегда. Потому что есть автономные источники, которые достаточно для того, чтобы обеспечить подачу воды в саму сеть», — отметил директор Ассоциации «Укрводоканалэкология».
Он уточнил, что ситуация в Киеве требует отдельного рассмотрения из-за мощности источников питания и работы насосных станций.

Почему могут ввести графики водоснабжения

Александр Шкинь объяснил, что даже при наличии генераторов непрерывно поддерживать водоснабжение не выйдет. Оборудование требует горючего, а сами генераторы — периодических остановок.
«Графики воды будут, потому что это будет связано с подвозом горючего, как минимум, с остановками подающих генераторов. Электроснабжающая распределенная энергетика не может постоянно работать», — сказал он.
По словам специалиста, в случае длительных обесточений основной задачей будет обеспечить население водой для питья и частично санитарно-гигиенических нужд.
Напомним, ранее Finance.ua также рассказывал, что этой зимой в отдельных регионах Украины отключения электроэнергии могут длиться до 12−16 часов в сутки, а по самому худшему сценарию — еще дольше. Наибольшие риски эксперты прогнозируют для Киева и Одессы, а также для восточных, центральных и северных областей. В то же время, общая ситуация в энергосистеме будет зависеть от интенсивности российских атак, температуры воздуха и масштабов повреждений инфраструктуры.
По материалам:
Novyny.live
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