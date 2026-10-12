Тисячі українських компаній роками звітують про нульовий дохід

В Україні понад 52 тисячі чинних компаній щонайменше два роки поспіль подають фінансову звітність із нульовим доходом або взагалі не зазначають його.

Чверть із них звітують так три роки поспіль, а кожна одинадцята компанія з цього переліку — вже п’ять років.

Такі дані наводить Опендатабот

Що про це відомо

Загалом у дослідженні врахували 52 202 чинні комерційні компанії, які щонайменше два останні роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим доходом або незаповненими даними про нього.

Майже 29% таких компаній зареєстровані в Києві — 15 078 бізнесів. В інших регіонах їх значно менше:

Дніпропетровська область — 3 998 компаній (8%);

Харківська область — 3 663 (7%);

Одеська область — 3 471 (7%).

Найчастіше до переліку потрапляють компанії, що працюють в оптовій торгівлі, — 9 894 бізнеси, або майже кожна п’ята компанія з дослідження.

Ще 5 523 компанії (11%) займаються операціями з нерухомістю, 4 279 (8%) — будівництвом, а 3 426 (7%) — сільським господарством.

За організаційно-правовою формою переважають товариства з обмеженою відповідальністю — 42 383 компанії, або 81% від загальної кількості. Ще 7 673 бізнеси (15%) зареєстровані як приватні підприємства, а 1 691 (3%) — як фермерські господарства. Решта припадає на акціонерні товариства та інші організаційно-правові форми.

Чому компанії роками залишаються без доходу

Керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов пояснює, що одна з причин тривалого існування таких компаній — складність процедури ліквідації. Для офіційного закриття бізнесу потрібно врегулювати зобов’язання перед кредиторами та державою й пройти передбачені процедури, що потребує часу та коштів. Через це власники іноді залишають компанію без діяльності замість її ліквідації.

Читайте також Як правильно закрити ФОП: інструкція для підприємців

Водночас нульовий дохід у звітності не завжди свідчить про остаточне припинення роботи. Частина компаній могла тимчасово зупинити діяльність через повномасштабну війну, втрату виробничих потужностей, працівників або ринків збуту.