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Тисячі українських компаній роками звітують про нульовий дохід

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Відсутність доходів
Відсутність доходів
В Україні понад 52 тисячі чинних компаній щонайменше два роки поспіль подають фінансову звітність із нульовим доходом або взагалі не зазначають його.
Чверть із них звітують так три роки поспіль, а кожна одинадцята компанія з цього переліку — вже п’ять років.
Такі дані наводить Опендатабот.

Що про це відомо

Загалом у дослідженні врахували 52 202 чинні комерційні компанії, які щонайменше два останні роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим доходом або незаповненими даними про нього.
Тисячі українських компаній роками звітують про нульовий дохід
Майже 29% таких компаній зареєстровані в Києві — 15 078 бізнесів. В інших регіонах їх значно менше:
  • Дніпропетровська область — 3 998 компаній (8%);
  • Харківська область — 3 663 (7%);
  • Одеська область — 3 471 (7%).
Тисячі українських компаній роками звітують про нульовий дохід
Найчастіше до переліку потрапляють компанії, що працюють в оптовій торгівлі, — 9 894 бізнеси, або майже кожна п’ята компанія з дослідження.
Ще 5 523 компанії (11%) займаються операціями з нерухомістю, 4 279 (8%) — будівництвом, а 3 426 (7%) — сільським господарством.
Тисячі українських компаній роками звітують про нульовий дохід
За організаційно-правовою формою переважають товариства з обмеженою відповідальністю — 42 383 компанії, або 81% від загальної кількості. Ще 7 673 бізнеси (15%) зареєстровані як приватні підприємства, а 1 691 (3%) — як фермерські господарства. Решта припадає на акціонерні товариства та інші організаційно-правові форми.

Чому компанії роками залишаються без доходу

Керівник юридичного департаменту Опендатаботу Денис Попов пояснює, що одна з причин тривалого існування таких компаній — складність процедури ліквідації. Для офіційного закриття бізнесу потрібно врегулювати зобов’язання перед кредиторами та державою й пройти передбачені процедури, що потребує часу та коштів. Через це власники іноді залишають компанію без діяльності замість її ліквідації.
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Водночас нульовий дохід у звітності не завжди свідчить про остаточне припинення роботи. Частина компаній могла тимчасово зупинити діяльність через повномасштабну війну, втрату виробничих потужностей, працівників або ринків збуту.
Експерти зазначають, що до аналізу увійшли чинні комерційні компанії окремих організаційно-правових форм, які щонайменше два останні роки поспіль подавали річну фінансову звітність із нульовим або незазначеним доходом. Неприбуткові організації не враховувалися.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесЗвітність
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