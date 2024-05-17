Як правильно закрити ФОП: інструкція для підприємців — Finance.ua

Як правильно закрити ФОП: інструкція для підприємців Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як правильно закрити ФОП: інструкція для підприємців

Якщо ви вирішили завершити підприємницьку діяльність, потрібно звернутись із відповідною заявою до державного реєстратора або ж подати заяву про припинення підприємницької діяльності в електронній формі, наприклад, через кабінет громадянина на Порталі Дія.

ФОП позбавляється статусу підприємця від дати внесення до ЄДР відповідного запису.

Як зняти з обліку ФОП в податкових органах

Державна реєстрація закриття ФОП не знімає з вас зобов’язань, які виникли у зв’язку з веденням підприємницької діяльності. Фактично ФОП все ще перебуває в органах ДПС на обліку як платник податків, що отримував прибуток від підприємницької діяльності.

Тож у разі закриття ФОП обов’язково потрібно:

Подати передбачену законодавством ліквідаційну звітність — для «спрощенців» це декларація платника єдиного податку та звіт по ЄСВ.

Провести остаточні розрахунки з бюджетом, сплативши необхідні податки та збори — зобов’язання, які передбачені останнім звітним періодом, і ті, що виникли раніше, але не були погашені вчасно.



Якщо ФОП подавав форму № 20-ОПП, її теж треба скасувати, подавши Звіт за формою № 20-ОПП з інформацією про закриття об'єкта/об'єктів оподаткування.



Якщо у ФОП є зареєстрований РРО, він теж має бути знятий з обліку.



Закриття рахунків ФОП у банку

Також, для припинення ФОП треба «обнулити» та закрити всі наявні підприємницькі рахунки шляхом подачі відповідної заяви до обслуговуючого банку.

До речі, перелік відкритих рахунків можна перевірити в Електронному кабінеті платника, в розділі «Облікові дані платника» — «Дані про банківські рахунки».

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Також сформуйте виписку про рух коштів по всім рахункам з дати можливої податкової перевірки по день офіційного закриття ФОП.

Документальна перевірка ФОП перед ліквідацією

Сам факт розпочатої процедури припинення підприємницької діяльності ФОП є приводом для проведення документальної позапланової перевірки платника податків щонайменше за 3 останні роки. Але тут враховуйте, що спочатку через карантин, а згодом через введення воєнного стану, тимчасово було припинено строк давності.

Подана заява про припинення підприємницької діяльності та подана ліквідаційна звітність — ще не означають повне закриття вашого ФОП. Оскільки після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа — платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності. І лише проведення документальної перевірки буде підставою зняття ФОП з обліку в податковій та означатиме завершення процедури припинення підприємницької діяльності.

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Однак не всі ФОПи проходять таку перевірку. Податківці використовуються своє право на проведення документальної позапланової перевірки, якщо вважають це за потрібне.

Але ви можете самостійно ініціювати проходження перевірки, якщо все ж бажаєте якомога швидше повністю знятися з обліку в податковій. Для цього потрібно написати до ДПС відповідну заяву. Пройти документальну позапланову перевірку — це ваше право.

Насамперед це може бути актуальним для тих, хто хоче переїхати до іншої країни для постійного проживання. У всіх інших випадках ініціювати перевірку самостійно підстав немає.

При проходженні перевірки потрібно будете надати податковій всі документи пов’язані з вашою підприємницькою діяльністю. І навіть у випадку, якщо ви закрили ФОП, але не плануєте самостійно ініціювати зняття з обліку — потрібні для перевірки документи зберігайте.

Зважайте, що термін протягом якого податковим органом приймається рішення про призначення документальної позапланової перевірки, зокрема, при припиненні діяльності ФОП, ПКУ не визначено. Тому варто завжди бути до цього готовим.

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