У яких сферах найчастіше закриваються ФОПи в Україні (інфографіка) — Finance.ua

У яких сферах найчастіше закриваються ФОПи в Україні (інфографіка) Сьогодні 15:08 — Особисті фінанси

У яких сферах найчастіше закриваються ФОПи в Україні (інфографіка)

Майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Понад 23% новостворених ФОПів минулоріч закрились у 2024 році.

Про це свідчить аналітика Опендатаботу.

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30 904 ФОПи припинили свою діяльність за перші 4 місяці 2024 року. Проте нових бізнесів відкривається у двічі більше — понад 74 тисячі за перший квартал цього року.

Найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі — 10 773 (34.9%). Також до трійки лідерів потрапили сфери комп’ютерного програмування та оптової торгівлі — 10.1% та 6.2% відповідно.

Найбільше закривається бізнесів у Києві — понад 3,8 тисяч або ж 12,4%. На другому місці антирейтингу Харківщина — майже 2,4 тисячі бізнесів (7.7%). І замикає топ Дніпропетровщина, там припинили свою діяльність також майже 2,4 тисячі ФОПів або 7.7%.

До регіонів, де найчастіше закривається бізнес, також потрапили Одещина та Львівщина — 7.7% та 6.8% відповідно.

Понад 23% новостворених ФОПів торік, припинили свою діяльність у 2024 році — це 7,3 тисячі бізнесів.

Довідка Finance.ua:

У мобільному застосунку «Моя податкова» від Державної податкової служби з’явились нові сервіси для фізичних осіб — підприємців.

За І квартал 2024 року через Дію відкрили рекордну кількість ФОПів. За перші три місяці цього року через Дію відкрили 57 665 нових бізнесів.



Фізичні особи-підприємці сплатили до державного бюджету єдиного податку на суму понад 13,9 млрд гривень за перший квартал 2024 року, що на 5,17 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року.



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