Податкова запустила нові сервіси для ФОП у своєму застосунку — Finance.ua

Податкова запустила нові сервіси для ФОП у своєму застосунку Сьогодні 09:02 — Особисті фінанси

Податкова запустила нові сервіси для ФОП у своєму застосунку

У мобільному застосунку «Моя податкова» від Державної податкової служби з’явились нові сервіси для фізичних осіб — підприємців.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Близько 70 тисяч користувачів вже завантажили мобільний застосунок „Моя податкова“ та отримують податкові послуги у смартфоні. Відтепер у мобільному застосунку „Моя податкова“ доступні нові сервіси для ФОП», — сказано в повідомленні.

Які сервіси з’явились:

інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування (у розділі «Мій ФОП»);

подання податкових декларацій платника єдиного податку для ФОП 1−3 груп на спрощеній системі оподаткування (у розділі «Послуги»);

сплата податків для ФОП (доступна у «Стані розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги»).

Нагадаємо, мобільний застосунок «Моя податкова» ДПС надає можливість швидко отримувати необхідну інформацію, подавати заяви та декларації, сплачувати податки.

У розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про:

адресу реєстрації та фактичне місце проживання;

об'єкти оподаткування;

обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР);

стан розрахунків з бюджетом;

У розділі «Послуги» доступно:

направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;

подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі «Повідомлення» доступні:

квитанції;

відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;

інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;

листи контролюючого органу.

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