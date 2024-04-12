Податкова запустила нові сервіси для ФОП у своєму застосунку — Finance.ua
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Податкова запустила нові сервіси для ФОП у своєму застосунку

Особисті фінанси
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Податкова запустила нові сервіси для ФОП у своєму застосунку
Податкова запустила нові сервіси для ФОП у своєму застосунку
У мобільному застосунку «Моя податкова» від Державної податкової служби з’явились нові сервіси для фізичних осіб — підприємців.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Близько 70 тисяч користувачів вже завантажили мобільний застосунок „Моя податкова“ та отримують податкові послуги у смартфоні. Відтепер у мобільному застосунку „Моя податкова“ доступні нові сервіси для ФОП», — сказано в повідомленні.

Які сервіси з’явились:

  • інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування (у розділі «Мій ФОП»);
  • подання податкових декларацій платника єдиного податку для ФОП 1−3 груп на спрощеній системі оподаткування (у розділі «Послуги»);
  • сплата податків для ФОП (доступна у «Стані розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги»).
Нагадаємо, мобільний застосунок «Моя податкова» ДПС надає можливість швидко отримувати необхідну інформацію, подавати заяви та декларації, сплачувати податки.
У розділі «Мої дані» застосунку можна отримати інформацію про:
  • адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
  • об'єкти оподаткування;
  • обов’язок сплатити суму грошового зобов’язання (ППР);
  • стан розрахунків з бюджетом;
У розділі «Послуги» доступно:
  • направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
  • подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).
У розділі «Повідомлення» доступні:
  • квитанції;
  • відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
  • інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
  • листи контролюючого органу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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