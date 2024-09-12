Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода — Finance.ua
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Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода

Мир
56
Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода
Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода
Доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку. В первой половине этого года расходы составили 7,3 миллиарда крон, в то время как доходы достигли 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государственный бюджет пополнился на 4,4 млрд крон.
Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел Чехии, передает Radio Prague International.

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«Важно, что беженцы из Украины уже давно вносят в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь им. Они приносят нам пользу, а не нагрузку», — прокомментировали данные в министерстве.
За первый квартал этого года расходы, связанные с беженцами, составили 3,8 миллиарда крон, а поступления — 5,8 миллиарда. Во втором квартале расходы дальше снижались до 3,5 миллиарда крон, а поступления снова выросли — до 5,9 миллиарда.

Как определяется размер помощи

Окончательный размер гуманитарной помощи зависит от месяца, за который она запрашивается. В первые 150 дней пребывания взрослый беженец имеет право на 4860 крон, а ребенок — на 3490 крон. Затем сумма снижается до 3 130 крон, если речь не идет об уязвимой категории граждан.
Дети от 6 до 10 лет получают 4188 крон, а люди с инвалидностью — 7290 крон или 5235 крон для ребенка. В расчет помощи также включаются расходы на жилье.

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С сентября прекращена возможность бесплатного экстренного проживания в общежитиях, поэтому с августа изменились расходы на жилье. Для уязвимых категорий граждан они составляют 6 000 крон в месяц, остальных — 4 000 крон в месяц. Это было сделано с целью сокращения расходов.
У украинских беженцев нет права на другую помощь в Чехии, кроме упомянутой гуманитарной помощи и помощи с жильем.
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Напомним, согласно последним данным Министерства труда (MPSV), по состоянию на июнь из около 370 тыс. беженцев 122 тыс. работали в Чехии. Чаще женщины (62%), чем мужчины (28%). В ведомстве ожидают, что в скором времени доходы от беженцев достигнут 40 миллиардов крон, это примерно 1,6 млрд евро.
За первые три месяца 2024 года Чехия смогла заработать на украинских беженцах почти 3 млрд крон (5,3 млрд гривен).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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