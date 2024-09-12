Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода — Finance.ua

Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода Сегодня 10:29 — Мир

Чехия заработала на украинских беженцах 4,4 миллиарда крон за полгода

Доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку. В первой половине этого года расходы составили 7,3 миллиарда крон, в то время как доходы достигли 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государственный бюджет пополнился на 4,4 млрд крон.

Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел Чехии, передает Radio Prague International.

«Важно, что беженцы из Украины уже давно вносят в наш бюджет гораздо больше, чем мы тратим на помощь им. Они приносят нам пользу, а не нагрузку», — прокомментировали данные в министерстве.

За первый квартал этого года расходы, связанные с беженцами, составили 3,8 миллиарда крон, а поступления — 5,8 миллиарда. Во втором квартале расходы дальше снижались до 3,5 миллиарда крон, а поступления снова выросли — до 5,9 миллиарда.

Как определяется размер помощи

Окончательный размер гуманитарной помощи зависит от месяца, за который она запрашивается. В первые 150 дней пребывания взрослый беженец имеет право на 4860 крон, а ребенок — на 3490 крон. Затем сумма снижается до 3 130 крон, если речь не идет об уязвимой категории граждан.

Дети от 6 до 10 лет получают 4188 крон, а люди с инвалидностью — 7290 крон или 5235 крон для ребенка. В расчет помощи также включаются расходы на жилье.

С сентября прекращена возможность бесплатного экстренного проживания в общежитиях, поэтому с августа изменились расходы на жилье. Для уязвимых категорий граждан они составляют 6 000 крон в месяц, остальных — 4 000 крон в месяц. Это было сделано с целью сокращения расходов.

У украинских беженцев нет права на другую помощь в Чехии, кроме упомянутой гуманитарной помощи и помощи с жильем.

Напомним, согласно последним данным Министерства труда (MPSV), по состоянию на июнь из около 370 тыс. беженцев 122 тыс. работали в Чехии. Чаще женщины (62%), чем мужчины (28%). В ведомстве ожидают, что в скором времени доходы от беженцев достигнут 40 миллиардов крон, это примерно 1,6 млрд евро.

За первые три месяца 2024 года Чехия смогла заработать на украинских беженцах почти 3 млрд крон (5,3 млрд гривен).

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