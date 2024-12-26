Сколько украинцев могут остаться в Чехии навсегда — Finance.ua

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Сколько украинцев могут остаться в Чехии навсегда

Мир
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Сколько украинцев могут остаться в Чехии навсегда
Сколько украинцев могут остаться в Чехии навсегда
Министерство внутренних дел Чехии не зафиксировало значительного увеличения количества беженцев из Украины, как это ожидалось в зимний сезон.
Об этом в эфире Чешского телевидения заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан.

Количество беженцев снизилось

По его словам, Чехия прогнозировала рост заявлений на временную защиту от украинцев во второй половине ноября и декабре.
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Однако, по его словам, количество заявлений снизилось с 2000 в неделю в октябре до примерно 1700 в неделю в декабре.
Ракушан также подчеркнул, что Чехия продолжает поддерживать внутреннюю миграцию в Украине.

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«Это значит, что люди, которые должны выехать из восточной части Украины, где действительно объективно идет война, должны иметь возможность переехать в западную часть Украины, которая логистически еще может это выдержать», — отметил министр.

Сколько украинцев уехало в Чехию

По последним данным чешского Министерства внутренних дел, на сегодняшний день в Чехии находятся 386 782 украинца с временной защитой.
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Прогнозируется, что около 60% беженцев может остаться в Чехии даже после завершения войны в Украине.
Напомним, депутаты парламента Чехии одобрили закон Lex Ukraine VII, позволяющий продлить временную защиту для беженцев из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч, еще на год.
Также Польша готова принять в зимний период очередную волну беженцев из Украины.

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По материалам:
Європейська правда
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