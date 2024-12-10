В Чехии растет количество штрафов за нелегальное трудоустройство: при чем здесь украинцы — Finance.ua
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В Чехии растет количество штрафов за нелегальное трудоустройство: при чем здесь украинцы

Личные финансы
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В Чехии растет количество штрафов за нелегальное трудоустройство: при чем здесь украинцы
В Чехии растет количество штрафов за нелегальное трудоустройство: при чем здесь украинцы
Чешское Государственное управление инспекции труда с начала года наложило штрафы за нелегальное трудоустройство на 143,6 миллиона крон. Это более чем на 10 миллионов больше, чем за весь 2023 год.
Об этом сообщил генеральный инспектор управления Мартин Мелецкий, передает Radio Prague International.

Причины увеличения количества штрафов

По его словам, причинами этого стали, с одной стороны, более высокая эффективность проверок, а с другой, значительный рост числа иностранцев в Чехии — ведь именно они составляют значительное большинство, а именно 70% от всех трудоустроенных нелегально.
За первые десять месяцев года таких «нелегалов» было выявлено около 1600.

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В частности, украинские беженцы нередко не доверяют официальным учреждениям и ищут работу сами, и некоторые фирмы этим злоупотребляют. Часто бывает, что агентства по трудоустройству, которые нанимают беженцев к себе, затем предоставляют их «в пользование» другим фирмам, не соблюдая при этом предписанных законом условий.
По словам Мелецкого, такие «агентства труда» во многих случаях организуют украинские граждане, пользующиеся тяжелым положением своих земляков.
«До 80 процентов субъектов, являющихся скрытыми посредниками, есть в собственности иностранцев», — добавил он.

Как решают проблему

Как сказал генеральный инспектор, важно наладить доверие иностранцев к официальным учреждениям. Поэтому инспекция и бюро трудоустройства начали сотрудничать с украинцами, свободно владеющими чешским языком.
«Мы научили их, и теперь они работают в наших рядах. И их сограждане могут обратиться к ним с доверием и на своем языке», — сказал Мелецкий.

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Напомним, в октябре уровень безработицы в Европейском Союзе остался на уровне 5,9%, как и в сентябре. Однако по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года он снизился на 0,2% до 2,6%. Таким образом, в Чехии самый низкий уровень безработицы из двадцати семи стран.
В 2024 году минимальная заработная плата в Чехии составляет 18,900 крон в месяц, что примерно эквивалентно 745 евро (32 527,7 грн). Это увеличение на 9,2% по сравнению с предыдущим годом, когда минимальная заработная плата составляла 17 300 крон (29 958,4 грн).
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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