Глава МВД Чехии: после окончания войны беженцы смогут постепенно перейти на стандартные разрешения на пребывание — Finance.ua

Глава МВД Чехии: после окончания войны беженцы смогут постепенно перейти на стандартные разрешения на пребывание Сегодня 09:45 — Личные финансы

Глава МВД Чехии: после окончания войны беженцы смогут постепенно перейти на стандартные разрешения на пребывание

В Чехии после войны в Украине планируют остаться около 60 процентов беженцев. Но решение о возможности остаться в стране пребывания должно быть общеевропейским.

Об этом заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан, передает Radio Prague International.

При этом он обратил внимание: «Если 200−250 тысяч человек одновременно попросит о каком-то типе разрешения, рассмотрение этих просьб займет некоторое время».

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Поэтому, считает Ракушан, нужно, по крайней мере, решить вопрос о моратории для людей, находящихся в режиме временной защиты, до тех пор, пока МВД успеет административно рассмотреть их переход на стандартные разрешения на пребывание. По его мнению, такой срок должен продлиться по крайней мере год.

«В день, когда закончится война, мы должны уже иметь механизм завершения временной защиты, потому что это может вызвать вторичную волну миграции, например, с целью воссоединения семей. В эту волну уже должен быть подготовлен мораторий для людей, живущих под временной защитой, чтобы они могли быть здесь и далее», — сказал глава МВД. Но, считает Ракушан, это должно быть общеевропейское решение, чтобы у всех стран ЕС были одинаковые условия.

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Кроме того, рассматриваются и так называемые ассистированные возвращения, когда чешское государство помогало бы людям с возвращением домой, добавил министр.

Между тем, сказал он, зима и постоянные обстрелы российской украинской энергетической инфраструктуры не увеличили количество новых беженцев из Украины. Количество новых просьб о временной защите в первую неделю декабря было меньше, чем в ноябре.

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«Мы, конечно, ожидали роста количества просьб о временной защите во второй половине ноября и в декабре. А на самом деле с двух тысяч просьб в неделю, как было еще в октябре, это число упало примерно до 1700 в неделю», — сказал он.

Но, по его словам, министерство продолжает пытаться поддерживать именно внутреннюю миграцию в Украине. «Это значит, чтобы люди, которые должны были покинуть восточную часть Украины, где действительно война объективно продолжается дальше, могли переселиться в западную часть Украины, которая бы это выдержала логистически», — объяснил Вит Ракушан.

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