Почему Германия депортирует украинцев, которые приехали работать из Польши

Европейская комиссия начала рассматривать вопросы репатриации Германией польских работников из-за границ ЕС, несмотря на наличие документов, подтверждающих их легальное проживание и трудоустройство в Польше, пишет пишет inpoland.net.pl

О чем идет речь

В Германии существуют правила, согласно которым граждане стран, не входящих в ЕС (например, Украина), которые уже прошли иммиграционный контроль и имеют разрешение на проживание или долгосрочную визу, выданную другим государством-членом, должны подавать заявку на получение дополнительной визы — так называемой визы Вандер-Эльста (Vander Elst).

Заявку на визу необходимо подавать в немецких дипломатических представительствах. Она также необходима для командировки работников в Германию на срок до 90 дней.

В Еврокомиссии заявили, что дополнительное визовое требование нарушает законодательство ЕС, поскольку ограничивает свободу предоставления услуг, закрепленную в договорах ЕС.

У Германии есть два месяца, чтобы ответить на обвинения ЕК. Если страна не внесет изменений в свои правила, Комиссия может перейти к следующему этапу процедуры, что может привести к обращению в Суд ЕС.

Вводя систему дополнительных виз, Берлин фактически блокирует отправку в Германию работников из-за пределов ЕС, например, из Украины, работающих в польских компаниях.

Мнение эксперта

«Мы задокументировали многочисленные случаи, когда работников, откомандированных польскими компаниями, задерживала немецкая федеральная полиция и принудительно доставляла на польскую границу, несмотря на наличие документов, подтверждающих легальное проживание и трудоустройство в Польше. Такие депортации часто сопровождались двухлетним запретом на повторный въезд в Германию или Шенгенскую зону. Некоторые подвергались личным обыскам и допросам в полицейских участках, хотя они не нарушали ни одного закона. Иногда их оставляли среди леса у дороги с разряженными мобильными телефонами. Мы надеемся, что решение Европейской комиссии положит конец этой практике», — подчеркнул Стефан Шварц, глава Европейского института мобильности труда.

Некоторые компании отмечали, что пытались получить дополнительные визы для своих сотрудников, но на практике это было очень сложно.

Шварц объяснил, что получить так называемую визу Вандер-Эльста практически невозможно. Система регистрации на визиты на сайтах немецких дипучреждений практически постоянно показывает отсутствие свободных мест для записи. Даже если удастся записаться, необходимо физическое присутствие в немецком посольстве и сбор огромного количества документов.

Процедура получения визы разработана таким образом, что за один раз можно подать заявку только на одного работника. Это неудобно, поскольку часто из Польши в Германию планируют отправить команду сотрудников.

