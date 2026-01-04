0 800 307 555
Минэкономики вновь привязало бронирование работников к уровню зарплат

Министерство экономики вернуло требование относительно средней заработной платы как одного из критериев определения предприятий, важных для национальной экономики.
Это предусмотрено приказом № 3650 от 22 декабря 2025 года, обнародованным на сайте министерства.
Критически важные предприятия определяются как такие, что обеспечивают жизнедеятельность страны и функционирование ключевых отраслей. Сотрудники таких предприятий могут получать бронирование от мобилизации.
Согласно приказу Минэкономики, на такой статус могут претендовать предприятия с не менее чем 50 работниками, если их средняя зарплата за последний месяц в два раза превышает среднюю по стране за предыдущий год.
Для компаний с 20−49 работниками требование более жесткое: зарплата должна быть по меньшей мере в три раза выше средней по Украине.
В министерстве отмечают, что такие критерии уже действовали раньше — в приказе от декабря 2024 года, однако были исключены из действующей редакции в сентябре 2025-го. Теперь их решили вернуть.
По материалам:
Finance.ua
