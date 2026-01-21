Кабмин выделил 2,56 млрд грн на генераторы для регионов Сегодня 15:15 — Энергетика

Кабинет Министров принял распоряжение о направлении 2,56 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета на закупку оборудования мобильной распределенной генерации для производства тепловой и электрической энергии в регионах, где потребность самая большая.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«В условиях постоянных российских ударов по энергетической инфраструктуре нам нужны не только крупные энергообъекты, но и меньшие установки распределенной генерации — независимые от работы централизованных сетей», — подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Какие регионы получат генераторы

За счет выделенных средств планируется закупка генераторов большой мощности для:

Днепропетровской области;

Донецкой;

Запорожской;

Одесской;

Сумской;

Харьковской;

Черниговской.

В случае необходимости оборудование может быть оперативно перенаправлено в другие регионы.

Порядок закупок и использования

Закупки будут производиться по упрощенным процедурам с целью сокращения сроков поставки.

Правительство определило ответственного заказчика, а также установило порядок использования оборудования. Прежде всего генераторы будут использовать для обеспечения стабильной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотвода.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров ужесточает координацию с производителями продуктов питания, чтобы не допустить перебоев с продовольствием во время блэкаутов.

Свириденко поручила Государственной службе по чрезвычайным ситуациям безотлагательно проработать возможность предоставления помощи в краткосрочной электроподпитке предприятий, производящих базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии.

