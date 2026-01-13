Правительство добавляет 1 ГВт мощности и разворачивает резервные генераторы
Кабинет Министров принимает меры для восстановления полноценного энергообеспечения после новых вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По словам главы правительства, решение Кабинета Министров о пересмотре перечня объектов критической инфраструктуры позволило добавить в энергосистему 1 ГВт электрической мощности.
Это позволило отчасти сбалансировать работу энергосистемы в условиях последствий обстрелов, низких температур и роста нагрузки на сети.
Кроме того, правительство координирует действия с торговыми сетями. Ситуация с обеспечением населения продуктами питания находится под контролем.
Премьер-министр поручила министру экономики, окружающей среды и сельского хозяйства вести постоянный мониторинг ситуации и оперативно реагировать на запросы ритейлеров.
«В районах Киева, где есть самые большие проблемы с электропитанием, по поручению правительства, ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Они также снижают нагрузку на систему и обеспечивают жизнедеятельность целых кварталов», — сообщила Свириденко.
С учетом ситуации на местах разворачивают дополнительные пункты несокрушимости по всему государству.
Она поручила главам ОВА и профильному министерству держать сверхсложные ситуации на личном контроле и безотлагательно реагировать, выезжать на место и быть на связи с людьми.
«Особое внимание — обеспечению резервов горючего. Наша задача — обеспечить наличие ресурса и стабильность цен, — отметила Свириденко. — Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии».
