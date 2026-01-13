Кабмин вводит ежемесячные доплаты для энергетиков Сегодня 10:28 — Личные финансы

Кабмин вводит ежемесячные доплаты для энергетиков

Кабинет Министров вводит ежемесячные доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет о специалистах, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставку тепла, электроэнергии, воды и газа.

«Наши энергетики работают в сложнейших условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем ​​и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всему государству», — подчеркнула Свириденко.

Она поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине уже введено в эксплуатацию более 570 МВт новых децентрализованных мощностей в коммунальном секторе. В 2026 году планируется ввести еще более 500 МВт.

В Украину привлекли около 600 когенерационных установок, около 400 блочно-модульных котельных и 28 газотурбинных установок. Большая часть этого оборудования уже смонтирована или находится в финальной стадии запуска.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина «на грани гуманитарного энергетического кризиса». По его словам, путин не стремится к перемирию в четвертую зиму войны, а наоборот, отдал приказ о самых серьезных атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому Мерц обвиняет российское руководство в военных преступлениях.

