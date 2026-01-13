0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин вводит ежемесячные доплаты для энергетиков

Личные финансы
49
Кабмин вводит ежемесячные доплаты для энергетиков
Кабмин вводит ежемесячные доплаты для энергетиков
Кабинет Министров вводит ежемесячные доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Речь идет о специалистах, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставку тепла, электроэнергии, воды и газа.
Читайте также
«Наши энергетики работают в сложнейших условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем ​​и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всему государству», — подчеркнула Свириденко.
Она поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине уже введено в эксплуатацию более 570 МВт новых децентрализованных мощностей в коммунальном секторе. В 2026 году планируется ввести еще более 500 МВт.
Читайте также
В Украину привлекли около 600 когенерационных установок, около 400 блочно-модульных котельных и 28 газотурбинных установок. Большая часть этого оборудования уже смонтирована или находится в финальной стадии запуска.
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина «на грани гуманитарного энергетического кризиса». По его словам, путин не стремится к перемирию в четвертую зиму войны, а наоборот, отдал приказ о самых серьезных атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому Мерц обвиняет российское руководство в военных преступлениях.
По материалам:
Finance.ua
КабминЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems