Кабмин вводит ежемесячные доплаты для энергетиков
Кабинет Министров вводит ежемесячные доплаты энергетикам, работающим в ремонтно-восстановительных бригадах энергетических компаний.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Речь идет о специалистах, которые непосредственно в мороз выезжают на место прилетов, восстанавливают поставку тепла, электроэнергии, воды и газа.
«Наши энергетики работают в сложнейших условиях под обстрелами, во время сильных морозов, днем и ночью. Именно благодаря их работе жизнь государства продолжается даже после массированных вражеских обстрелов, а в дома украинцев снова возвращаются свет и тепло. Это работа на грани человеческих возможностей и часто с риском для жизни по всему государству», — подчеркнула Свириденко.
Она поручила Министерству энергетики совместно с Министерством финансов внести на рассмотрение Кабмина соответствующее решение.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Украине уже введено в эксплуатацию более 570 МВт новых децентрализованных мощностей в коммунальном секторе. В 2026 году планируется ввести еще более 500 МВт.
В Украину привлекли около 600 когенерационных установок, около 400 блочно-модульных котельных и 28 газотурбинных установок. Большая часть этого оборудования уже смонтирована или находится в финальной стадии запуска.
По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Украина «на грани гуманитарного энергетического кризиса». По его словам, путин не стремится к перемирию в четвертую зиму войны, а наоборот, отдал приказ о самых серьезных атаках на гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому Мерц обвиняет российское руководство в военных преступлениях.
