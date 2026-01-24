До 20 тисяч IT-фахівців в Україні мають бронювання Сьогодні 18:17

ІТ-фахівець працює за компʼютером

В Україні зросла кількість заброньованих айтівців. До 20 тисяч ІТ-фахівців мають відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє DOU з посиланням на Харківський IT Кластер.

Скільки ІТ-фахівців мають бронювання

За даними Харківського IT Кластеру, нині бронювання від мобілізації мають близько 18−20 тисяч айтівців.

Читайте також Мінекономіки знову прив’язало бронювання працівників до рівня зарплат

Для порівняння, у червні 2025 року цей показник був на рівні 15−18 тисяч осіб.

У Кластері пояснюють, зростання кількості заброньованих айтівців відбулося за рахунок компаній, залучених до розробки оборонних технологій (deftech).

Раніше Finance.ua писав , що за даними літнього опитування DOU, в Україні лише 13% чоловіків в IT мають бронювання від свого основного роботодавця.

Ще 4% заброньовані на другій неосновній роботі (зазвичай це не IT-компанії).

Майже половина (44%) опитаних чоловіків в IT не мають бронювання.

Найвищий рівень бронювання серед фахівців, які працюють у державних установах (51%) та IT-відділах не-IT компаній, таких як банки, телеком чи ритейл (31%).

Середня зарплата для бронювання працівників у 2026 році

не менш ніж 21,6 тис. грн. У суму зарплати можуть включатися, окрім окладу, інші доплати. Як ми вже згадували , у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати, з 1 січня 2026 року для отримання бронювання потрібно буде мати дохідУ суму зарплати можуть включатися, окрім окладу, інші доплати.

Зарплатний поріг стосується приватних підприємств, які мають статус критичної інфраструктури. Водночас місячний дохід працівника на державному чи комунальному підприємстві не має бути нижчим за середню зарплату по регіону за четвертий квартал року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.