Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі за підсумками спеціального енергетичного селектора.

Ситуація в регіонах після обстрілів

За словами президента, найскладніша ситуація наразі спостерігається у Києві та Київській області, Харкові та області, на Сумщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині. У цих регіонах до ліквідації наслідків обстрілів залучені ремонтні бригади, підрозділи ДСНС, працівники енергетичних компаній та комунальних служб.

Станом на ранок у Києві близько 4 тис. будинків залишалося без теплопостачання, майже 60% столиці — без електроенергії. За інформацією міської влади, залучених сил достатньо, однак для повного відновлення потрібен час.

«Не погоджуюсь із цією оцінкою — потрібні додаткові заходи, додаткове залучення ресурсів», — наголосив Зеленський.

Бронювання персоналу

Президент повідомив, що прем’єр-міністр і міністр оборони перевірять усю інформацію щодо бронювання працівників енергетичних компаній і комунальних підприємств, які залучені до ліквідації наслідків ударів та надзвичайних ситуацій. Для таких підприємств уже ухвалено рішення про бронювання 100% персоналу.

«Дефіцит ефективного реагування на місцях не повинен списуватися на нестачу кадрів — міста мають ресурс для залучення людей на роботу», — заявив президент.

Робота пунктів обігріву та зв’язку

Міністерство внутрішніх справ доповіло про розгортання пунктів підтримки та обігріву, а також про організацію гарячого харчування для населення. Окремо було відзначено забезпечення стабільної роботи базових станцій і мобільного зв’язку.

Відновлення енергосистеми та оборона

Під час селектору також обговорювалися питання прискорення ремонтів електромереж і підстанцій за участі урядовців та НЕК «Укренерго». Окремо було заслухано звіт із Запоріжжя щодо термінів і деталей залучення додаткових сил для протидії атакам дронів-камікадзе.

Президент анонсував окрему доповідь уряду щодо програм підтримки громадян і бізнесу в умовах надзвичайної ситуації, а також проведення перемовин із міжнародними партнерами про надання додаткової допомоги. Серед ключових пріоритетів він назвав посилення протиповітряної оборони, постачання обладнання для енергетики та оперативне виконання відновлювальних робіт.

