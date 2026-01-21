Кабмін виділив 2,56 млрд грн на генератори для регіонів
Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про спрямування 2,56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації для виробництва теплової та електричної енергії в регіонах, де потреба є найбільшою.
Про це повідомляє Урядовий портал.
«В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж», — наголосила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Які регіони отримають генератори
За рахунок виділених коштів планується закупівля генераторів великої потужності для:
- Дніпропетровської області;
- Донецької;
- Запорізької;
- Одеської;
- Сумської;
- Харківської;
- Чернігівської.
У разі необхідності обладнання може бути оперативно переспрямоване до інших регіонів.
Порядок закупівель і використання
Закупівлі здійснюватимуться за спрощеними процедурами з метою скорочення строків постачання.
Уряд визначив відповідального замовника, а також встановив порядок використання обладнання. Передусім генератори використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством під час блекаутів.
Свириденко доручила Державній службі з надзвичайних ситуацій невідкладно опрацювати можливість надання допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відключень електроенергії.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціни на нафту відреагували на зупинку видобутку в Казахстані
ДТЕК відновив електропостачання критичної інфраструктури Києва
Кабмін виділив 2,56 млрд грн на генератори для регіонів
Підписано угоду щодо будівництва вітропарку в Одеській області — деталі
Нафтогаз в 2025 році пробурив 140 нових свердловин
Ще три країни надають Україні додаткову енергетичну допомогу