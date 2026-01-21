Кабмін виділив 2,56 млрд грн на генератори для регіонів Сьогодні 15:15 — Енергетика

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про спрямування 2,56 млрд грн з резервного фонду державного бюджету на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації для виробництва теплової та електричної енергії в регіонах, де потреба є найбільшою.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж», — наголосила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Які регіони отримають генератори

За рахунок виділених коштів планується закупівля генераторів великої потужності для:

Дніпропетровської області;

Донецької;

Запорізької;

Одеської;

Сумської;

Харківської;

Чернігівської.

У разі необхідності обладнання може бути оперативно переспрямоване до інших регіонів.

Порядок закупівель і використання

Закупівлі здійснюватимуться за спрощеними процедурами з метою скорочення строків постачання.

Уряд визначив відповідального замовника, а також встановив порядок використання обладнання. Передусім генератори використовуватимуть для забезпечення стабільної роботи об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Кабінет Міністрів посилює координацію з виробниками продуктів харчування, щоб не допустити перебоїв із продовольством під час блекаутів.

Свириденко доручила Державній службі з надзвичайних ситуацій невідкладно опрацювати можливість надання допомоги у короткотерміновому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відключень електроенергії.

