НБУ рассматривает «репарационный кредит» как базовый сценарий, но имеет «план Б» на случай задержек
Национальный банк Украины считает получение репарационного кредита базовым сценарием, но в случае задержек с внешней помощью правительство может положиться на банки.
Об этом сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Как отметили в Нацбанке, финансовая поддержка будет оставаться залогом макроэкономической устойчивости Украины.
«В то же время сохраняются риски, связанные с неритмичностью или недостаточностью внешнего финансирования, если мы говорим о 2026−2027 годах. И, конечно, мы сейчас очень внимательно следим за событиями, связанными с репарационным кредитом. Фактически для нас пока его получение остается нашим базовым сценарием», — подчеркнул Николайчук.
В то же время, по его словам, «как мы неоднократно отмечали, риски относительно внешнего финансирования достаточно значительны».
«Если же риски эти будут реализовываться из-за дополнительных временных пауз в поступлении внешней помощи, по нашему мнению, правительство сможет частично положиться на банки, как это было в последние годы. По нашему мнению, банки имеют потенциал несколько нарастить свои вложения в государственные ценные бумаги ввиду достаточной ликвидности», — отметил Николайчук.
По данным НБУ, «показатели ликвидности банков высокие».
«Однако доля высококачественных ликвидных активов с начала года сократилась до около трети активов банков. В дальнейшем управление ликвидностью потребует усиленного внимания, прежде всего, учитывая активное наращивание банками кредитного портфеля. Этому будет способствовать осуществление банками процесса оценки достаточности внутренней ликвидности (ILAAP)», — говорится в сообщении НБУ.
«Во втором полугодии экономика росла, инфляция замедлялась, доходы бизнеса и населения повысились. Однако вызванный врагом энергодефицит подавляет экономическую активность и ухудшает ожидания бизнеса и населения. Поэтому в дальнейшем экономика замедлится», — указали также в Нацбанке.
