НБУ хочет купить машину по уничтожению монет за 281 тыс. евро
Национальный банк Украины хочет купить машину по уничтожению монет.
Об этом говорится в материалах аукциона на сайте prozorro, передают Українські Новини.
Ожидаемая стоимость закупки — 281 тыс. евро.
На аукционе появились три игрока — Monea Coin Technology из Словакии, Kusters Engineering из Нидерландов и Arrandene из Великобритании.
Словацкая компания предложила самую низкую цену за указанное оборудование — 252,3 тыс. евро.
Конкурс был проведён 18 декабря, на данный момент ожидается определение победителя.
Напомним, Верховная Рада поддержала переименование копейки в шаг. За принятие законопроекта за основу проголосовали 264 народных депутата. Изменение не потребует дополнительных расходов: монеты «копейка» и «шаг» определенное время будут обращаться одновременно, а соотношение останется 1:1.
