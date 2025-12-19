НБУ хочет купить машину по уничтожению монет за 281 тыс. евро Сегодня 13:14 — Казна и Политика

Национальный банк Украины хочет купить машину по уничтожению монет.

Об этом говорится в материалах аукциона на сайте prozorro , передают Українські Новини.

Ожидаемая стоимость закупки — 281 тыс. евро.

На аукционе появились три игрока — Monea Coin Technology из Словакии, Kusters Engineering из Нидерландов и Arrandene из Великобритании.

Словацкая компания предложила самую низкую цену за указанное оборудование — 252,3 тыс. евро.

Конкурс был проведён 18 декабря, на данный момент ожидается определение победителя.

Напомним, Верховная Рада поддержала переименование копейки в шаг. За принятие законопроекта за основу проголосовали 264 народных депутата. Изменение не потребует дополнительных расходов: монеты «копейка» и «шаг» определенное время будут обращаться одновременно, а соотношение останется 1:1.

Українські Новини По материалам:

