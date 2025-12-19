ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах Сегодня 09:56 — Казна и Политика

ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах

После 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 млрд евро на 2026−27 годы.

О решении сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х.

Напомним, в Брюсселе 18−19 декабря проходит заседание Европейского совета, на котором лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026−2027 годы. Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в саммите.

Читайте также Без транша ЕС Украина значительно сократит производство боевых дронов — Зеленский

«У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−27 годы было принято. Мы пообещали, мы выполнили», — заявил он.

Германии Фридрих Мерц также Канцлертакже прокомментировал решение, отметив, что «Это четкий сигнал из Европы путину: эта война того не стоит».

Он отметил, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока россия не выплатит Украине компенсацию.

Читайте также Совет ЕС расширил санкции против российского теневого нефтяного флота

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что механизм будет работать по принципу «репарационного кредита»: Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как россия выплатит репарации. До того времени замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать денежные остатки для финансирования этого кредита.

«Мы собрались с четкой целью решить финансовые потребности Украины на ближайшие два года, и я очень рада сообщить, что нам это удалось. Мы достигли соглашения, позволяющего полностью их обеспечить», — отметила она.

Вчера Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые входят в так называемый теневой флот россии и обеспечивают поступление доходов в российский энергетический сектор. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Введенные меры направлены на неевропейские танкеры, которые входят в «теневой флот» и используются для обхода механизма предельной цены на нефть или поддержки энергетического сектора россии.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.