ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах
После 15 часов переговоров в Брюсселе Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 млрд евро на 2026−27 годы.
О решении сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта в соцсети Х.
Напомним, в Брюсселе 18−19 декабря проходит заседание Европейского совета, на котором лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026−2027 годы. Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в саммите.
«У нас есть соглашение. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 миллиардов евро на 2026−27 годы было принято. Мы пообещали, мы выполнили», — заявил он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также прокомментировал решение, отметив, что «Это четкий сигнал из Европы путину: эта война того не стоит».
Он отметил, что российские активы будут заморожены до тех пор, пока россия не выплатит Украине компенсацию.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что механизм будет работать по принципу «репарационного кредита»: Украина будет обязана вернуть эти средства только после того, как россия выплатит репарации. До того времени замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать денежные остатки для финансирования этого кредита.
«Мы собрались с четкой целью решить финансовые потребности Украины на ближайшие два года, и я очень рада сообщить, что нам это удалось. Мы достигли соглашения, позволяющего полностью их обеспечить», — отметила она.
Вчера Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении еще 41 судна, которые входят в так называемый теневой флот россии и обеспечивают поступление доходов в российский энергетический сектор. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Введенные меры направлены на неевропейские танкеры, которые входят в «теневой флот» и используются для обхода механизма предельной цены на нефть или поддержки энергетического сектора россии.
