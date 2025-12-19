Без транша ЕС Украина значительно сократит производство боевых дронов — Зеленский
Украине придется сократить производство дронов в разы, если весной Киев не получит финансирование Европейского Союза.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе, передает РБК-Украина.
По словам президента, в случае отсутствия соответствующего транша, Украина будет вынуждена пересмотреть приоритеты финансирования. Если война будет продолжаться, средства должны направляться прежде всего на производство дронов.
«Если весной Украина не получает соответствующий транш, который в случае мира использовался на восстановление государства, а в случае продолжения войны на оборонные приоритеты, у Украины будет уменьшено в разы производство дронов», заявил Зеленский.
Президент уточнил, что речь идет прежде всего о дешевых боевых дронах, производство которых придется существенно уменьшить. Также, по его словам, пострадают дальнобойные возможности Украины.
Зеленский отметил, что сейчас Украина использует собственные дальнобойные разработки и синхронизирует свои действия с санкционной политикой партнеров в отношении российской энергетики. В случае нехватки финансирования эти возможности могут быть упущены.
Репарационный кредит для Украины
В Брюсселе 18−19 декабря проходит заседание Европейского совета, где лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026−2027 годы.
Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в саммите.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или общие заимствования на основе бюджета ЕС.
Стоит отметить, что эта инициатива блокируется Бельгией, в которой сохраняется самая большая доля активов россии.
Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступили Венгрия и Словакия.
