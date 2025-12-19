0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Без транша ЕС Украина значительно сократит производство боевых дронов — Зеленский

Казна и Политика
1
Украине придется сократить производство дронов в разы, если весной Киев не получит финансирование Европейского Союза.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с медиа в Брюсселе, передает РБК-Украина.
По словам президента, в случае отсутствия соответствующего транша, Украина будет вынуждена пересмотреть приоритеты финансирования. Если война будет продолжаться, средства должны направляться прежде всего на производство дронов.
Читайте также
«Если весной Украина не получает соответствующий транш, который в случае мира использовался на восстановление государства, а в случае продолжения войны на оборонные приоритеты, у Украины будет уменьшено в разы производство дронов», заявил Зеленский.
Президент уточнил, что речь идет прежде всего о дешевых боевых дронах, производство которых придется существенно уменьшить. Также, по его словам, пострадают дальнобойные возможности Украины.
Зеленский отметил, что сейчас Украина использует собственные дальнобойные разработки и синхронизирует свои действия с санкционной политикой партнеров в отношении российской энергетики. В случае нехватки финансирования эти возможности могут быть упущены.

Репарационный кредит для Украины

В Брюсселе 18−19 декабря проходит заседание Европейского совета, где лидеры стран-членов ЕС должны определиться с формой финансовой поддержки Украины на 2026−2027 годы.
Президент Украины Владимир Зеленский также принимает участие в саммите.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила два варианта: репарационный кредит за счет замороженных российских активов или общие заимствования на основе бюджета ЕС.
Стоит отметить, что эта инициатива блокируется Бельгией, в которой сохраняется самая большая доля активов россии.
Также против использования замороженных российских активов предсказуемо выступили Венгрия и Словакия.
По материалам:
РБК-Україна
Зеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems