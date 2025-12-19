0 800 307 555
90 млрд евро от ЕС: министр финансов объяснил детали

Казна и Политика
38
Европейский Союз выделил Украине 90 млрд евро на два следующих года. Как сообщает в Facebook министр финансов Сергей Марченко, эти деньги являются безвозвратными и беспроцентными.
«Европейский совет принял сверхважное для Украины решение о предоставлении 90 млрд евро на два следующих года»
сказал Марченко.

По его словам, эти средства по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными для Украины. Погашение может произойти только после того, как россия компенсирует Украине ущерб, нанесенный своей агрессивной войной.
Марченко также подчеркнул, что полученные средства будут направлены на нужды бюджета и обороны.
«Важно, что работа над Репарационным кредитом продолжится — его реализация требует дополнительной подготовки. Спасибо европейским партнерам за решительность и понимание потребностей Украины», — добавил министр финансов Украины.
Также трем странам Евросоюза, а именно Чехии, Словакии и Венгрии, разрешили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро.
Об этом сообщает сайт Европейского совета.
«Благодаря усиленному сотрудничеству (статья 20 Договора о ЕС) относительно инструмента, основанного на статье 212 Договора о функционировании ЕС, любая мобилизация ресурсов бюджета Союза как гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии», — отметили в пресс-службе.
