Евросоюз выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов
Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен перед началом заседания безопасности Коллегии Еврокомиссии в Брюсселе.
«Если мы и далее полагаем, что Украина — это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено в общей сложности 2 миллиарда евро»,
заявила фон дер Ляен.
По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить свои оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза.
«Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС извлечь пользу из этой технологии», — пояснила она.
