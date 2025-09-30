Евросоюз выделит Украине 2 млрд евро на производство дронов Сегодня 12:00

Европейская комиссия договорилась с Украиной о выделении 2 миллиардов евро на производство дронов. Финансирование должно помочь усилить оборонные возможности и развивать высокие технологии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен перед началом заседания безопасности Коллегии Еврокомиссии в Брюсселе.

«Если мы и далее полагаем, что Украина — это наша первая линия обороны, мы должны усилить военную помощь Украине. Поэтому конкретно мы договорились с Украиной, что на дроны сейчас будет потрачено в общей сложности 2 миллиарда евро», заявила фон дер Ляен.

По ее словам, финансирование должно помочь Украине усилить свои оборонные возможности и одновременно развивать высокие технологии, полезные для Евросоюза.

«Это позволяет Украине масштабироваться и использовать свой полный потенциал. И, конечно, это также позволит ЕС извлечь пользу из этой технологии», — пояснила она.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.